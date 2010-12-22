ستاد لشگر 64 پیاده ارومیه موزه جنگ می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پیش از ظهر سه شنبه در جریان دیدار مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری آذربایجان غربی با امیر سرتیپ دوم محسن نبی پور، فرمانده لشگر64 ارومیه، طرفین برضرورت تسریع اجرای طرح مرمت بنای تاریخی ستادلشگر، واقع درمیدان انقلاب ارومیه و تبدیل آن به موزه جنگ استان، تاکیدکردند.

دراین دیدارمقررشد، به منظوربهره مندی ازنظرات کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، مفاد تفاهم نامه ای برای اجرای طرح مرمت وحفاظت ازجدار بیرونی بنای تاریخی ستاد لشگر، ساماندهی، تجهیز و تبدیل این مکان به موزه جنگ استان، تدوین وپس ازامضا طرفین به مرحله اجرا درآید.

ساختمان ستاد لشگر64 ارومیه که درمیدان تاریخی انقلاب ارومیه قرار دارد، به لحاظ معماری، مصالح بکار رفته و جایگاه تاریخی و سیاسی همدوره بناهای تاریخی عدلیه، بلدیه ونظمیه است که درزمان پهلوی اول احداث شده و با شماره 2763 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.