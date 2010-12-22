شکایات کارگری در لرستان پنج درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حامد ویسکرمی شامگاه سه شنبه در جلسه با نمایندگان کانون شوراهای اسلامی کار، نمایندگان مجمع عالی کارگران و دفاتر شورای حل اختلاف کارگری استان لرستان در سخنانی با اشاره به تعداد تشکل های کارگری و کارفرمایی موجود در لرستان اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 175 تشکل کارگری و کارفرمایی فعال در سطح استان لرستان وجود دارد.

وی ادامه داد: این در حالیست که تعداد تشکل های کارگری و کارفرمایی لرستان در سال گذشته 158 مورد بوده است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان خاطر نشان کرد: با پیگیری های صورت گرفته و مشارکت خود تشکل های کارگری و کارفرمایی تعداد تشکل ها در سال جاری افزایش یافته است.

ویسکرمی با اشاره به اینکه از این تعداد تشکل تعداد 125 تشکل کارگری و 49 تشکل کارفرمایی هستند، عنوان کرد: در حال حاضر استان لرستان در زمینه وجود تشکل های کارگری و کارفرمایی در کشور رتبه پنجم را داراست.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های در دستور کار اداره کل کار ایجاد مراجع حل اختلاف دعاوی کارگران است، بیان داشت: در سال گذشته بیش از دو هزار و 906 دادخواست به مراجع حل اختلاف کارگری استان مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در هشت ماه نخست سال جاری میزان شکایات کارگری در لرستان پنج درصد کاهش داشته است، یادآورشد: میانگین رسیدگی به شکایات کارگری در لرستان 12.5 روز است.