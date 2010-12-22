اختصاص 100 هزار میلیارد ریال برای ساخت 5 مسیر ریلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، شورای اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و به استناد جزء (1) بند "ج" ماده(13) قانون برنامه چهارم توسعه با اختصاص بالغ بر معادل ارزی 100 هزار میلیارد ریال تسهیلات مالی خارجی برای طرح احداث مسیرهای ریلی راهآهن درود-بروجرد-غرب کشور، ساری-رشت، چابهار-زاهدان-مشهد، تهران-همدان-سنندج و همچنین دوخطه نمودن راهآهن تهران-میانه، موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه، از محل تسهیلات موضوع جزء "الف" بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 (تسهیلات مالی خارجی) 8/5 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای احداث راهآهن درود-بروجرد-غرب کشور، 1/19 هزار میلیارد ریال برای مسیر ریلی ساری-رشت، 50 هزار میلیارد ریال برای راهآهن چابهار-زاهدان-مشهد، 7/14 هزار میلیارد ریال برای راهآهن تهران-همدان-سنندج و همچنین 2/12 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای دوخطه کردن راهآهن تهران-میانه اختصاص خواهد یافت.
اجرای این طرحها منوط به اخذ تاییدیه توجیهی فنی، اقتصادی و مالی طرح از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست است. همچنین رعایت مفاد قانون "حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب 1375-" در اجرای طرحهای فوق الزامی است.
همچنین دولت وزارت راه و ترابری را موظف کرده است؛ گزارش پیشرفت کار را در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کند. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
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