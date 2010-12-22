محمود اکرامی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کنگره‌های استانی شعر دفاع مقدس رو به پایان است، گفت: روز گذشته کنگره در استان قزوین برگزار شد و پنجشنبه هفته جاری هم کنگره استان خراسان رضوی برپا می‌شود و تاکنون بیش از سه‌ چهارم کنگره‌های استانی شعر دفاع مقدس برگزار و نفرات برگزیده آنها هم مشخص شده است.

وی با اشاره به اعلام حضور بیش از 100 شاعر تهرانی برای کنگره مربوط به این استان در 14 دیماه، افزود: ما در شهرهای اقماری تهران هم کنگره‌های شعر دفاع مقدس را برگزار می‌کنیم و با برپایی کنگره در استان تهران، کدگذاری همه آثار برگزیده و سپس داوری آنها آغاز می‌شود.

دبیر علمی نوزدهمین کنگره شعر دفاع مقدس که هفته پیش از امکان رقابت داوران کنگره‌های استانی در مرحله پایانی خبر داده بود، این بار از فراهم کردن زمینه مشابه برای حضور دبیران و مسئولان اجرایی این کنگره‌ها سخن گفت و تاکید کرد: عوامل اجرایی کنگره‌های استانی شعر دفاع مقدس همگی از متخصصان حوزه شعر هستند و دلیلی ندارد نتوانند در رقابت حضور داشته باشند.

اکرامی‌فر گفت: من از این دوستان می‌خواهم آثارشان را مستقیماً به دبیرخانه نوزدهمین دوره کنگره شعر دفاع مقدس در تهران بفرستند تا در داوری‌های مرحله پایانی شرکت داده شوند.

وی تاکید کرد: آثار این افراد به همراه آثار برگزیدگان کنگره‌های استانی بدون مشخص بودن سربرگ‌های آثار، توسط داوران نهایی ارزیابی می‌شود و این، نتایج نهایی نوزدهمین کنگره شعر دفاع مقدس خواهد بود.

این شاعر همچنین گفت: داوری نهایی کنگره از هفته اول بهمن آغاز می‌شود و فکر می‌کنم نتایج تا نیمه دوم بهمن مشخص شود.