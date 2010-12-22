وزیرعلوم درباره کنکور دکتری به نمایندگان توضیح داد/ ابهامات آزمون رفع شود

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان وزارت علوم از جمله وزیر علوم و معاون آموزشی این وزارتخانه توضیحاتی درباره نحوه پذیرش دانشجوی دکتری ارائه کردند.

وی گفت: در این نشست عنوان شد که امتحانی که به صورت جامع برگزار می شود نزدیک به آزمون GRE است که 80 درصد نمره به این آزمون و 20 درصد دیگر به سوابق تحصیلی دانشجویان باز می گردد و پس از آن دانشجویان رتبه بندی می شوند و در نهایت سه تا چهار برابر به دانشگاهها معرفی شده و دانشگاهها بر اساس اعلام نفرات، آنها را پذیرش می کنند.

عباسپور خاطرنشان کرد: نکته مورد بحث این است که پذیرش سه تا چهار برابری معرفی دانشجو برای جذب در دوره دکتری در بخشنامه نیامده است و معلوم نیست وزارت علوم در این بخش چگونه فعالیت می کند.

وی با اشاره به مواد امتحانی اعلام شده برای آزمون نیمه متمرکز دکتری اظهار داشت: مواد امتحانی در صورتی که به صورت عمومی باشد نمی تواند برای دوره های تخصصی کارآمد باشد و به نظر می رسد که با برگزاری نشست های بیشتر با دانشگاههای مادر و زبده باید در این زمینه بخشنامه را به نحوی تنظیم کنند تا آزمون به نحو درستی برگزار شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امتحان برای پذیرش در آزمون دکتری و باز بودن دست دانشگاهها در پذیرش دانشجویان قابل قبول است اما ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد باید رفع شود و وزارت علوم باید تعامل بیشتری با دانشگاهها می داشت تا این ابهامات رفع می شد.

عباسپور اضافه کرد: پذیرش در دوره های دکتری تخصصی با سایر دوره ها متفاوت است و نمی توان به صورت ابهام آمیز با آن برخورد کرد.