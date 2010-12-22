به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه الکترونیکی آمده است: "اینجانبان، جمعی از شرکت کنندگان آزمون دکتری سال ۹۰ با توجه به : ۱. تاخیر در اعلام منابع آزمون دکتری سال ۹۰، ۲. غیر تخصصی بودن منابع اعلام شده و ۳. تغییرات بسیار زیادی که منابع اعلام شده نسبت به سالهای گذشته داشته است از مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش درخواست رسیدگی به این موضوع را داریم."

این نامه الکترونیکی به طور گسترده ای به طور شبکه ای برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ارسال شده است.

یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران که این پست الکترونیکی برایش ارسال شده است در گفتگو با مهر پیش بینی کرد منشأ ایجاد این وب سایت از سوی گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران است چرا که این پست الکترونیکی به صورت شبکه ای در بین دانشجویان کارشناسی ارشد برخی رشته های دانشگاه تهران ارسال شده است.

به گزارش مهر، پذیرش در دوره دکتری در جهت عدالت در پذیرش دانشجو به دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مورد بازنگری قرار گرفت و پس از مدتها بررسی و کار کارشناسی از سوی مسئولان این وزارتخانه به ویژه معاونت آموزشی، تصمیم گرفته شد این آزمون به صورت نیمه متمرکز برگزار شود. در این راستا برگزاری یک کنکور سراسری در نظر گرفته شد. منابع این آزمون چندی پیش پس از نهایی شدن از سوی سازمان سنجش اعلام شد.

ابوالفضل حسنی مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی پیش از این درباره آزمون دکتری به مهر گفته بود: در ماه های گذشته دفتر گسترش به همراه سازمان سنجش و هماهنگی دانشگاهها معتبر و رتبه اول جلسات گسترده ای را برگزار کرد که روسا و معاونان آموزشی دانشگاهها جلساتی را در این زمینه برگزار کردند. در نهایت بر روی آزمون نیمه متمرکز که تلفیقی از آزمون GRE و تخصصی و دروس پیشنهادی جمع بندی صورت گرفت.

حسنی یادآور شده بود: 26 رشته در گروه فنی و مهندسی، 18 رشته در منابع طبیعی و کشاورزی، 19 رشته در علوم انسانی، 16 رشته در علوم پایه، 6 رشته در گروه هنر، 6 رشته در گروه دامپزشکی، یک رشته در گروه تربیت بدنی و 7 رشته در گروه زبان برای آزمون تعریف شده اند.

وی افزوده بود: در آزمون دکتری تمامی داوطلبان باید به سئوالات زبان و استعداد تحصیلی پاسخ دهند و در هر رشته نیز داوطلبان باید به سئوالات 3 درس تخصصی مربوط به رشته ای که در آن شرکت کرده اند، پاسخ دهند.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی درباره نحوه طراحی سئوالات آزمون دکتری به مهر گفته بود: سئوالات این آزمون به شیوه پاسخ کوتاه طراحی می شود و داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری می توانند جهت اطلاع از عناوین دروس دکتری به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

حسنی یادآور شده بود: ثبت نام آزمون در بهمن ماه انجام می شود و آزمون نیز در 25 فروردین ماه سال 90 برگزار می شود.