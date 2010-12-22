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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۲۲

انگیزه‏های تفکر-18/

پرسش اصلی من شیوه زیستن شرافتمندانه است

پرسش اصلی من شیوه زیستن شرافتمندانه است

استاد فلسفه دانشگاه نتردام امریکا با اشاره به اینکه زندگی سیاسی باید مشوق خیر مشترک و "زندگی خوب" باشد، گفت: پرسش اساسی و اصلی من این است که چگونه باید با شایستگی زندگی کرد. یا به عبارت دیگر زندگی شایسته چیست.

دکتر فرد دال‌می‌یر استاد فلسفه دانشگاه نتردام امریکا در مورد اینکه مهمترین دلایل و انگیزه‌های او برای ورود به حوزه علوم انسانی (فلسفه) چه بوده به خبرنگار مهر گفت: مهمترین انگیزه من برای ورود به فلسفه و علوم اجتماعی دانستن فهم و درک بهتر جهان و مردم است.

وی تصریح کرد: از رهگذر این فهم و درک است که مردم قادر به تشویق و گسترش حسن نیت و هماهنگی خواهند بود.

مؤلف "هگل: مدرنیته و سیاست" تأکید کرد: به عبارت دیگر فهم و درک بهتر جهان باعث ایجاد هارمونی و هماهنگی میان مردم دنیا خواهد شد. این انگزیه اصلی بنده از مطالعه و روی آوردن به فلسفه و علوم اجتماعی است.

دال می یر در مورد اینکه آیا انگیزه‌های ابتدایی او تداوم یافته‌اند خاطر نشان کرد: انگیزه‌های اولیه من ثابت و ایستا باقی نمانده‌اند. این انگیزه‌ها در نتیجه مطالعه و تحقیق تقویت شده‌اند و در مقایسه با سالهای قبل عمیق تر شده‌اند.

استاد دانشگاه نتردام مهمترین پرسش و دغدغه خود در مطالعه فلسفه را به کیفیت چگونه زیستن وابسته دانست و گفت: پرسش اساسی و اصلی من این است که چگونه باید با شایستگی زندگی کرد. یا به عبارت دیگر زندگی شایسته چیست.

وی افزود: پرسش دیگر این است که چگونه باید با مردم و جوامع دیگر زندگی کرد و همزیستی داشت.

وی تصریح کرد: پرسش اول مهمترین محور و موضوع در اخلاق به شمار می‌رود. پرسش دوم مهمترین موضوع و مسأله در زندگی سیاسی به شمار می‌رود.

مؤلف "شهر و عمل: کابردهای آن در نظریه سیاسی معاصر" در پایان تأکید کرد: این زندگی سیاسی باید مشوق خیر مشترک و "زندگی خوب" باشد. این موضوع مورد توجه فیلسوفانی چون ارسطو و فارابی بوده است. به عبارت دیگر نظریه سیاسی ارسطو و فارابی مبتنی بر خیر مشترک و "زندگی خوب" است.

کد مطلب 1215201

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