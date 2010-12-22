پرسش اصلی من شیوه زیستن شرافتمندانه است

دکتر فرد دالمییر استاد فلسفه دانشگاه نتردام امریکا در مورد اینکه مهمترین دلایل و انگیزههای او برای ورود به حوزه علوم انسانی (فلسفه) چه بوده به خبرنگار مهر گفت: مهمترین انگیزه من برای ورود به فلسفه و علوم اجتماعی دانستن فهم و درک بهتر جهان و مردم است.
وی تصریح کرد: از رهگذر این فهم و درک است که مردم قادر به تشویق و گسترش حسن نیت و هماهنگی خواهند بود.
مؤلف "هگل: مدرنیته و سیاست" تأکید کرد: به عبارت دیگر فهم و درک بهتر جهان باعث ایجاد هارمونی و هماهنگی میان مردم دنیا خواهد شد. این انگزیه اصلی بنده از مطالعه و روی آوردن به فلسفه و علوم اجتماعی است.
دال می یر در مورد اینکه آیا انگیزههای ابتدایی او تداوم یافتهاند خاطر نشان کرد: انگیزههای اولیه من ثابت و ایستا باقی نماندهاند. این انگیزهها در نتیجه مطالعه و تحقیق تقویت شدهاند و در مقایسه با سالهای قبل عمیق تر شدهاند.
استاد دانشگاه نتردام مهمترین پرسش و دغدغه خود در مطالعه فلسفه را به کیفیت چگونه زیستن وابسته دانست و گفت: پرسش اساسی و اصلی من این است که چگونه باید با شایستگی زندگی کرد. یا به عبارت دیگر زندگی شایسته چیست.
وی افزود: پرسش دیگر این است که چگونه باید با مردم و جوامع دیگر زندگی کرد و همزیستی داشت.
وی تصریح کرد: پرسش اول مهمترین محور و موضوع در اخلاق به شمار میرود. پرسش دوم مهمترین موضوع و مسأله در زندگی سیاسی به شمار میرود.
مؤلف "شهر و عمل: کابردهای آن در نظریه سیاسی معاصر" در پایان تأکید کرد: این زندگی سیاسی باید مشوق خیر مشترک و "زندگی خوب" باشد. این موضوع مورد توجه فیلسوفانی چون ارسطو و فارابی بوده است. به عبارت دیگر نظریه سیاسی ارسطو و فارابی مبتنی بر خیر مشترک و "زندگی خوب" است.
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