سهام عدالت کارگران پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی قائدی شامگاه سه شنبه در جلسه نمایندگان کانون شورا های اسلامی، نماینده مجمع عالی کارگری و دفاتر حل اختلاف کارگری استان لرستان در سخنانی با اشاره به مشکلات موجود در میان جامعه کارگری و کارفرمایی و صنعت لرستان، اظهار داشت: یکی از مشکلات موجود در این زمینه عدم اختصاص سهام عدالت به کارگران واحد های تولیدی در لرستان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر همه اقشار جامعه سهام عدالت خود را دریافت کرده اند، خاطرنشان کرد: متاسفانه هنوز قشر زحمتکش جامعه ما موفق به دریافت سهام عدالت نشده است.

رئیس شورای اسلامی کار استان لرستان با اشاره به مشکلات موجود در صنایع لرستان، عنوان کرد: کمبود نقدینگی و مواد اولیه و عدم اصلاح ساختار از جمله مشکلات صنایع در استان لرستان است.

قائدی بیان داشت: به عنوان مثال کارخانه پارسیلون خرم آباد بیش از 520 کارگر دارد ولی متاسفانه با کمبود نقدینگی، کمبود مواد اولیه و عدم اصلاح ساختار مواجه است.

وی با بیان اینکه از این تعداد کارگر موجود در کارخانه پارسیلون تعداد 450 نفر از سوی شورای عالی کار جهت تحت پوشش قرار گرفتن بیمه بیکاری معرفی شده اند، یادآور شد: متاسفانه به دلیل اینکه سابقه کاری آنها در این کارخانه کم بوده مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور نمی شوند.

رئیس شورای اسلامی کار استان لرستان از معاون روابط امور کار وزیر کار و امور اجتماعی خواست که در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

قائدی با اشاره به دیگر صنعت موجود در خرم آباد خاطر نشان کرد: کارخانه یخچالسازی خرم آباد نیز یکی از صنایع مشکل دار موجود در استان است که با وجود مصوبه دولت مبنی بر اختصاص 300 میلیارد تومان اعتبار برای اصلاح ساختار این کارخانه، متاسفانه هنوز این مبلغ پرداخت نشده است.