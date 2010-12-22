به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در پایان تمرین عصر روز سهشنبه تیم فوتبال پرسپولیس در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: من رفتم از تیم تا عواملی که از بیرون فشار میآوردند تا پرسپولیس ناکام شود، کمتر شود و این مسائل به تیم ضربه نزند ولی امروز برگشتم زیرا کاشانی، بازیکنان و هواداران این موضوع را از من خواستند.
وی همچنین افزود: من در مکتبی بزرگ شدم که چیزی به نام نتوانستن در آن وجود ندارد و اطمینان داشته باشید به همراه پرسپولیس و این بازیکنان موفق خواهم شد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: در نشست خبری بعد از بازی با صبای قم هم گفتم دست مردمی را میبوسم که عاشق این تیم هستند و بدون جهت گیری شعار داده و یا تشویق میکنند. در همین یک روز بیش از 150 اس ام اس به من زده شده و هواداران خواهان بازگشتم شدند.
وی با بیان اینکه با توجه به جو تیم نتوانسته پای روی دل بازیکنان بگذارد و به درخواست آنها برای بازگشت پاسخ مثبت داده است، تصریح کرد: با بازیکنان صحبت نهایی را انجام دادم و شرط و شروطم را گذاشتم که با تمام قدرت بازگشتهام تا شکستهای گذشته را جبران کنم.
دایی در مورد شعارهایی که علیه وی در این مدت داده شده است، تاکید کرد: من با شعار چند جیره خوار کاری ندارم، متاسفانه بعضیها هستند، به جای اینکه از خداوند چیزی را بخواهند به آدمها وابستهاند. همین آدمها در بازی با عربستان هم این رفتار را به من کردند. آنها زمانیکه پیش از بازیها و تمرینات من را میبینند به حدی مقابل من تعظیم میکنند که انگار میخواهند پایم را ببوسند، البته من در تلویزیون دیدم همین افراد علیه من بیانیه صادر میکنند.
وی افزود: به بازیکنان تیمم ایمان دارم و میدانم با آنها میتوانم، موفق شوم. البته نمی گویم 100 درصد دل همه بازیکنان با من است و شاید تعداد کمی باشند از من خوششان نباید. تا الان پا روی دلم گذاشته بودم اما از این به بعد هر فردی دلش با تیم نباشد و نخواهد با قطار موفقیت پرسپولیس حرکت کند، از لیست تیم کنار گذاشته می شود و بازیکنان تیمهای پایه جای آنها را پر میکنم.
سرمربی پیشین تیم ملی خاطرنشان کرد: سر تصمیم خودم بودم و نمی خواستم برگردم اما با صحبتهایی که با کاشانی انجام دادم، برای بازگشت، مجابم کرد. در طی این یک روز بعضی از افراد مطالب بیهودهای را بیان کردند که انگیزهام را برای بازگشت بیشتر کرد. البته شاید بعد از این حرفهای بدتری هم علیه من مطرح شود اما تمام تلاشم را برای موفقیت انجام میدهم
وی با تشکر از همه خبرنگارانی که در این مدت از وی حمایت کردند، اظهار داشت: تا قدرت دارم، می ایستم و جواب تمام این محبتها را با موفقیت پرسپولیس میدهم.
دایی در مورد بازگشت شیث رضایی به تیم گفت: راجع به شخص حرف نزنید ولی خیلی از هواداران از من خواستند، شیث را برگردانم زیرا اعتقاد داشتند این بازیکن گناهی نابخشودنی انجام نداده است. امیدوارم شیث به عنوان کاپیتان تیم فهمیده باشد باید برای موفقیت تیم تلاش بیشتر کند. البته از این به بعد هر فردی باعث ناهماهنگی در تیم شود، باید برود.
وی در خصوص اینکه بازگشتش به پرسپولیس باعث نمیشود حرمتش از بین برود، اضافه کرد: حرمت آدمهایی مانند من با همچنین بازیها و نتایجی از بین نمیرود زیرا این حرمت و عزت را خدا به ما داده و هیچ بنده ای نمیتواند آن را بگیرد، مطمئن باشید شرایطی که الان دارم از وضعیتم بعد از بازی با مکزیک در جام جهانی بهتر نیست.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در این خصوص ادامه داد: به سادگی علی دایی نشدم که با شعار چند جیره خوار که چسبیده به بندههای خدا هستند، حرمتم از بین برود. اگر در زندگی اجتماعی افرادی که این کارها را میکنند، ریز شوید، متوجه میشوید چه دردهایی دارند اما میان این افراد انسانهای با شرفی هستند که هیچگاه اعتقادشان را زیر سوال نمیبرند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: من هیچوقت به بیراهه نمی روم زیرا مسیر خودم را در زندگی و ورزش می دانم و به غیر از خدا، به هیچ چیزی برای باقیماندن آویزان نمیشوم.
دایی در پایان در مورد دیدار این تیم برابر صبای قم گفت: زمانیکه داور دو پنالتی ما را نمیگیرند و بازیکنانی نکات را که بیش از 100 بار به آنها گفتم، را نمیتوانند در زمین انجام دهند، از من کاری بر نمی آید اما از این به بعد نفراتی که نتوانند با کارهای تاکتیکی تیم خود را هماهنگ کنند، از تیم کنار گذاشته میشوند زیرا اگر با بازیکنان امید هم برابر صبا بازی میکردیم، چهار گل نمیخوردیم.
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