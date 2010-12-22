آمایش فرهنگی جامعه هدف از مهمترین اصول کار فرهنگی است

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: چنانچه آمایش سرزمین از نظر فرهنگ و هنر صورت نگیرد تصمیمات اتخاذ شده غیرمعقول و غیرواقعی خواهد بود.

آجرلو خاطرنشان کرد: چالشهای فرهنگی استان البرز با توجه به موقعیت خاص این منطقه تنها مختص خود است.

وی همجواری البرز با تهران را فراهم کننده بسیاری از بسترهای بزه در این منطقه ذکر کرد و یاد آور شد: این هم جواری موجب شده است بسیاری از بزهکاران‌ مناطق اطراف استان البرز را سایه امنی برای بزهکاری های خود به شمار آورند.

این نماینده افزود: بر این اساس متولیان فرهنگی باید از لحاظ بومی شناسی،‌ جامعه شناسی و روان شناسی کارشناسانی زبده و متخصص نیز به شمار روند.

نماینده البرز در مجلس شورای اسلامی توانایی کارشناسان فرهنگی در حوزه آسیب شناسی را بسیار مهم ارزیابی کرد.

آجرلو بی نتیجه ماندن بسیاری از امور فرهنگی در کشور را ناشی از در نظر نگرفتن واقعیت های موجود دانست و خاطرنشان کرد:این در حالیست که بسیاری از دشمنان نیز برای عدم تحقق این امور در کشور تلاش می کنند.

این نماینده مردم البرز در مجلس تاکید کرد: برنامه ریزی های استعمارگر پیر برای نفوذ به درون ملل با نگاهی به نیم قرن آینده صورت می گیرد که این امر موجب عدم مقاومت ملل در طول اجرای برنامه های استعماری و تحقق اهداف آنان به بهترین نحو ممکن می شود.

وی ایران را از جمله کشورهایی دانست که استعمارگران برای تغییر فرهنگ در آن برنامه ریزی کرده اند.

آجرلو نمونه این امر را تغییر نگاه جامعه به رزمندگان و اسرا در زمان بازگشت این عزیزان به خاک کشور ذکر کرد و ادامه داد: در چنین شرایطی رهبر معظم انقلاب ایجاد جنبش نرم افزاری را مطرح فرمودند که بر این اساس سمینارها و برنامه های متعددی برگزار شد.

وی تصریح کرد: متاسفانه تمامی این سمینارها و همایش ها درهمان حدود باقی ماند و از این میزان فراتر نرفت.

این نماینده با اشاره به اینکه شناخت استراتژی دشمن موجب تقویت قدرت مقاومت در برابر تهاجم خواهد شد افزود: حمله به استراتژی های دشمن نباید به ضد حمله ای برای خودمان تبدیل شود.

فاطمه آجرلو استان شدن البرز را نتیجه تغییر نگرش مسئولان به این منطقه ذکر و خاطرنشان کرد: در راستای این تغییر افکار، معاونین رئیس جمهور شش بار و برخی وزرا تا هفت مرتبه به منطقه دعوت شدند.

وی در ادامه تشکیل استان البرز را نتیجه مطالعات کارشناسان، رئیس جمهور و هیات دولت خواند.

آجرلو با بیان اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جزو اولین ادارات شکل گرفته در این استان است افزود: بر این اساس اسکلت بندی امور فرهنگی این استان در این اداره شکل گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی کار فرهنگی را در مورد تمامی افراد و جوامع متفاوت خواند و یاد آور شد: متولیان فرهنگی باید بتوانند سوار بر موج اندیشه شده و با تعیین راهکارهای لازم جامعه را به سمت اهداف تعیین شده هدایت کنند.

وی تاکید کرد: جامعه هدف در حوزه فرهنگ بی حد و مرز است و مشمول تمامی افراد پیش از تولد تا زمان مرگ است.

فاطمه آجرلو فعالیت های فرهنگی این استان را سرمنشاء بسیاری از جنبش های نرم افزاری در کشور و حتی جهان دانست و متولیان فرهنگی را در این زمینه تصمیم ساز ذکر کرد.

وی با طرح این نکته که خانواده های ما به قدر کافی با قرآن مانوس نیستند اظهار داشت: با گذشت سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز نتوانسته ایم نظام تعلیم و تربیت علوی را در جامعه تعمیم دهیم.