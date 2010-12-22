برف و سرما اروپا را فلج کرد/ کریسمس در فرودگاه

هر چند اعلام شده بود از روز سه شنبه از شدت برف و سرما در اروپا کاسته می شود اما به دنبال بارش مجدد برف سنگین در بخشهایی از شمال اروپا و فلج ماندن سیستم های حمل و نقل هزاران مسافر خشمگین که مجبور شده اند در فرودگاهها و ایستگاههای قطار بخوابند اکنون با مشکلات بیشتری روبرو هستند.

فرودگاه هیثرو لندن که بزرگترین فرودگاه اروپا است در پنجمین روز اختلال فقط قادر است یک سوم از پروازهای خود را انجام دهد. فرودگاه فرانکفورت پس از آغاز دور جدید ریزش برف تمام پروازهای خود را متوقف کرده است. برای سومین روز پیاپی صف های طولانی در ایستگاه قطار سریع السیر "یورو استار" که لندن را به پاریس وصل می کند، ادامه دارد.

شدت و تداوم این اختلال در کار سیستم حمل و نقل و مسافربری در حدی است که مسئولان این صنایع مورد انتقاد شدید قرار گرفته اند. رییس شرکت فرودگاههای بریتانیا که به خاطر تعداد زیاد پروازهای لغو شده در فرودگاه هیثرو از همه بیشتر مورد انتقاد قرار گرفته مدعی است که از دیروز سه شنبه کار این فرودگاه بهتر شده است. با این همه وی به مسافران توصیه می کند که قبل از آمدن به فرودگاه ابتدا صفحات اطلاعات پرواز را مرور کرده و مطمئن شوند که پرواز مورد نظر آنها اجرا خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه در این باره می نویسد : ترمینال های فرودگاه هیثرو لندن به یک خوابگاه موقت بزرگ بدل شده و مسافرانی که بخشی از آنها از روز یکشنبه در این فرودگاه سرگردان مانده اند به هر شکلی امکانات مختصری را برای خوابیدن و زندگی در فرودگاه تهیه کرده اند.

به گفته مقامات بریتیش ایرویز، مسدود ماندن باند دوم فرودگاه هیثرو به خاطر بدی وضع هوا باعث شده که تعداد چشمگیری از پروازهای مسیر کوتاه این شرکت لغو شوند.

یک سخنگوی فرودگاه "گتویک" فرودگاه دوم شهر لندن صبح سه شنبه اعلام کرد که باندهای این فرودگاه گشایش یافته اما به دلیل حجم زیاد پروازهای لغو شده در سه روز گذشته تمام پروازها با تاخیر بسیار انجام خواهند شد.

خطوط راه آهن سریع السیر یورو استار به مسافرانی که بلیط سفر برای روزهای قبل از کریسمس را دارند توصیه کرده که بدون هیچ هزینه اضافی زمان سفر خود را تغییر داده و یا بهای بلیط خود را پس بگیرند.

طول صف مسافران منتظر برای سفر با قطارهای سریع السیر یورو استار در مرکز شهر لندن اکنون به بیش از یک کیلومتر رسیده است.

به نوشته خبرگزاری فرانسه درجه حرارت به شکل کم سابقه ای در جنوب انگلستان و شهر لندن امسال به زیر صفر رسیده است. در آلمان موج جدید بارش برف باعث قطع کامل تمام پروازها در فرودگاه بزرگ شهر فرانکفورت شده است.

پس از صدها مورد لغو پرواز در طول روز دوشنبه ، مسئولان فرودگاه فرانکفورت امیدوار بودند که از آغاز روز سه شنبه وضعیت به حالت عادی بازگردد ولی برخلاف پیش بینی های هواشناسی دیروز نیز بارش برف سنگینی آغاز شد.

در طول روز دوشنبه از مجموع یک هزار و چهار صد پرواز در فرودگاه فرانکفورت حدود ۳۷۰ مورد لغو شد و بیش از هزار مسافر ناگزیر شدند شب را در فرودگاه سپری کنند.

مقامات هواپیمایی فرانسه امروز فرودگاههای بزرگ شهر پاریس را باز نگاه داشتند تا با انجام عادی پروازها بتوانند بخشی از تاخیر ناشی از لغو پروازها در روزهای گذشته را جبران کنند. غروب دوشنبه بیش از صد نفر از کارکنان دفاع غیرنظامی فرانسه همراه با ۳۰۰ تخت خواب و دو هزار و پانصد پتو به فرودگاه شارل دوگل رفته تا به مسافرانی که سرگردان مانده بودند کمک کنند.

تحت تاثیر دو هفته هوای نامناسب در بخشهای شمال اروپا بسیاری از شرکت های هواپیمایی متضرر خواهند شد. خطوط هوایی فرانسه ایر فرانس و خطوط هوایی هلند کی ال ام اعلام کرده اند که در دو هفته اخیر حدود ۳۵ میلیون یورو خسارت دیده اند.