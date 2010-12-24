زیستگاههای آهو در سراسر کشور احیا می شود

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بعضی از زیستگاههای اصلی آهو در کشور یا با کاهش شدید جمعیت مواجه شده اند و یا آهو به طور کامل در آنجا از بین رفته افزود: با عملیات زنده گیری به شیوه های مختلف این گونه به زیستگاهای مقصد منتقل می شود.

وی اظهار داشت: انتقال آهو از یک زیستگاه به زیستگاه دیگر با مشکلات زیادی همراه است که گاهی منجر به مرگ حداکثری این گونه در مراحل زنده گیری و انتقال می شود. آهو به دلیل حساسیت ویژه گونه ای پر استرس است و به دلیل وارد آمدن فشار و استرس تعداد زیادی از آنها تلف می شود.

محمدی تاکید کرد: گاهی ممکن است 70 تا 80 درصد آهوهای زنده گیری شده در مراحل مختلف عملیات انتقال از بین بروند اما شیوه های مختلف زنده گیری و انتقال آهو در تمامی دنیا با تلفات همراه است و دلیل اصلی این تلفات ویژگی های ذاتی آهو و استرس بالای این گونه در مواجه با چنین شرایطی است.

وی اضافه کرد: آهو بر خلاف سایر سم دارن مانند قوچ و میش و کل و بز از حالات منحصر بفردی برخوردار است و استرس وارده به حیوان در سایر سم داران تجربه نشده است.

مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه دکتر صدوق در نشست هیئت دولت در استان مرکزی تاکید کرده که زیستگاه هفتاد قله مرکزی زیستگاه بومی آهو محسوب می شود و باید احیا شود به همین دلیل احتمالا برای انتقال آهو به این زیستگاه باید آهوان از منطقه موته اصفهان به هفتاد قله منتقل شوند.

وی کاهش تلفات آهو در فرایند زنده گیری و انتقال را بسته به نوع و کیفیت تجهیزات و شیوه عملیات زنده گیری دانست و گفت: امسال آهوانی از مناطق "خارک" و "مند" در استان بوشهر به منطقه "دیمه" در خوزستان منتقل شد. این منطقه از بهترین زیستگاههای آهوی ایرانی است ولی در سالیان گذشته آهو در آنجا منقرض شده بود.

جمعیت آهوی ایرانی در اظهارات متفاوت مسئولان سازمان محیط زیست بین 15 هزار تا 18 هزار راس در نوسان است و البته تعداد این گونه با تمامی شیوه های سرشماری به صراحت اعلام نشده است.