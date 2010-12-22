پروانه فرداد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: ایران سالیان متمادی مصرف‌کننده علوم انسانی تولید شده در غرب بوده و با اینکه مبانی اسلامی ـ ایرانی ما در بسیاری از موارد با مبانی اومانیستی غربی کاملاً در تضاد است ولی بدون توجه، این علوم را اخذ کرده و نسل‌های فرهیخته خویش را با آن تغذیه کرده‌ایم.



وی در ادامه با تعریفی از علوم انسانی اظهار داشت: علوم انسانی، علومی است که محوریت تولید آن با فکر انسان است.



عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم خاطرنشان کرد: علوم انسانی همانند علوم تجربی و مادی نیست که بتوان با ملموسات و محسوسات صحت و سقم آن را دریافت.



فرداد گفت: دانشمند متخصص علوم انسانی با مبانی و مقدمات مقبول خویش فرضیه‌سازی و نظریه‌پردازی می‌کند و از آن طریق به نتایج مطلوب خود می‌رسد و نیز می‌تواند دیگران را در طریق مطلوب خویش جهت بخشد.



عضو هیئت علمی دانشگاه قم تصریح کرد: دیگران اگر بخواهند مصرف‌کننده علوم انسانی حاضر باشند باید به مطلوبیت و عدم مطلوبیت مبانی و اصول تولیدکننده علوم انسانی توجه داشته باشند، در غیر این صورت ناخواسته در طریقی می‌افتند که ناگزیر باید نتایج آن را بپذیرند.