پروانه فرداد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: ایران سالیان متمادی مصرفکننده علوم انسانی تولید شده در غرب بوده و با اینکه مبانی اسلامی ـ ایرانی ما در بسیاری از موارد با مبانی اومانیستی غربی کاملاً در تضاد است ولی بدون توجه، این علوم را اخذ کرده و نسلهای فرهیخته خویش را با آن تغذیه کردهایم.
وی در ادامه با تعریفی از علوم انسانی اظهار داشت: علوم انسانی، علومی است که محوریت تولید آن با فکر انسان است.
عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم خاطرنشان کرد: علوم انسانی همانند علوم تجربی و مادی نیست که بتوان با ملموسات و محسوسات صحت و سقم آن را دریافت.
فرداد گفت: دانشمند متخصص علوم انسانی با مبانی و مقدمات مقبول خویش فرضیهسازی و نظریهپردازی میکند و از آن طریق به نتایج مطلوب خود میرسد و نیز میتواند دیگران را در طریق مطلوب خویش جهت بخشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم تصریح کرد: دیگران اگر بخواهند مصرفکننده علوم انسانی حاضر باشند باید به مطلوبیت و عدم مطلوبیت مبانی و اصول تولیدکننده علوم انسانی توجه داشته باشند، در غیر این صورت ناخواسته در طریقی میافتند که ناگزیر باید نتایج آن را بپذیرند.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه قم با تأکید بر تحقق منویات مقام معظم رهبری گفت: برای تحقق بومیسازی علوم انسانی جامعه دانشگاهی باید بسیج شوند.
پروانه فرداد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: ایران سالیان متمادی مصرفکننده علوم انسانی تولید شده در غرب بوده و با اینکه مبانی اسلامی ـ ایرانی ما در بسیاری از موارد با مبانی اومانیستی غربی کاملاً در تضاد است ولی بدون توجه، این علوم را اخذ کرده و نسلهای فرهیخته خویش را با آن تغذیه کردهایم.
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