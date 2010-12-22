به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه در روابط عمومی فدراسیون فوتبال آغاز شد. قطبی در ابتدای این نشست گفت: از ته قلبم از هواداران و مردم ایران تشکر می کنم که در این 20 ماه به من انگیزه دادند و دلگرمم کردند قطعا به خاطر آنها تا آخرین لحظه تلاش می کنم تا تیم ملی به نتایج مطلوب دست پیدا کند.

وی در ادامه با ابراز تشکر از رسانه های ایران گفت: رسانه های ایران در این 20 ماه با بحث هایی که باز کردند و انتقادهایی که از من داشتند باعث شدند قوی تر شوم صادقانه بگویم با این انتقادها درون خود را بیشتر نگاه کردم و ضعف ها و کاستی هایم را پوشش دادم رسانه های ایرانی بسیار باهوش هستند و می توانند به آینده فوتبال و ورزش این کشور کمک کنند.

قطبی خاطر نشان کرد: 19 روز دیگر تا برگزاری جام ملتهای آسیا باقی مانده است در این 19 روز باید که همه ایران یکرنگ، یکصدا و یکدل تیم ملی را حمایت کنند تا روندی رو به جلو داشته باشد امیدوارم فرزندان ایران بعد از 35 سال بتوانند به عنوان قهرمانی آسیا دست یابند. این تیم در حال حاضر موقعیت آن را دارد که به عنوان قهرمانی آسیا دست پیدا کند و قطعا با تلاش بسیار این نتیجه محقق خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال کشورمان در ادامه با طرح این موضوع که برای پیروزی تیم ملی فوتبال ایران همه باید کمک کنند افزود: باید پرچم ایران را در جام ملتهای آسیا بالا نگه داریم و این محقق نمی شود جز با همراهی همه شما.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با تاکید بر اینکه در انتخاب بازیکنان نهایت دقت را به خرج داده و مواردی چون شخصیت،توانایی فنی، روحیه پیروزی طلبی و ... را در بازیکنان مد نظر قرار داده است افزود: برای من انتخاب این تعداد بازیکن بسیار سخت بود در لیگ فوتبال ایران نزدیک به 500 بازیکن بازی می کنند که از میان آنها 27 را انتخاب کردن خیلی دشوار است.

قطبی با اشاره به اینکه 19 روز به آغاز جام ملتهای آسیا برای این تیم باقی مانده است، افزود: از این 19 روز 11 روز را در قطر صرف آماده سازی تیم ملی خواهیم کرد در اردوی قطر دو بازی دوستانه با تیم ملی قطر و یک تیم آفریقایی که به احتمال زیاد آنگولا خواهد بود برگزار خواهیم کرد همچنین دو بازی دوستانه پشت درهای بسته برگزار می کنیم که در آن توانایی همه بازیکنان را ارزیابی کنیم.

وی با ابراز امیدواری از اینکه تا شروع جام ملتها تمامی 23 بازیکن حاضر در اردوی تیم ملی به فرم ایده آل برسند، گفت: پس از بازگشت تیم ملی از قطر بازیکنان به مدت سه شب و دو روز در کنار خانواده هایشان خواهد ماند این تصمیم را با کمک کارشناسان فوتبال ایران گرفته ام چرا که بازیکنان ایرانی پس از اردوهای فشرده از نظر روحی فرسوده می شوند و با بودن در کنار خانواده های خود روحیه شان را باز می یابند.

قطبی برنامه های تیم ملی در جام ملتهای آسیا را در دو بخش خلاصه کرد و گفت: در مرحله اول و مقدماتی تیم ملی سه بازی برگزار می کند تیمی که می خواهد به مرحله دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا راه یابد باید در مرحله مقدماتی حداقل 5 امتیاز کسب کند و ما باید در دو بازی اول به این مهم دست یابیم تا با آرامش کامل مهیای راند دوم رقابت خود شویم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان تمام سه دیدار این تیم در مرحله دوم را در حکم فینال خواند و گفت: تیمی که می خواهد قهرمان آسیا شود باید از مرحله یک چهارم نهایی تا فینال سه بازی نهایی را پشت سر بگذارد من به شما این قول را می دهم که تیم ملی در هر بازی نسبت به گذشته قوی تر خواهد شد و به عنوان قهرمانی آسیا که هدف نهایی مان از ابتدای حضور در تیم ملی بود، دست خواهد یافت.

قطبی تاکید کرد: روزهایی که یک تیم در آسیا می آمد و قهرمان می شد گذشته است و فاصله تیم ها به هم نزدیک شده الان 16 تیم در جام ملتهای آسیا شرکت می کنند اما از بین آنها فقط یک تیم است که قهرمان می شود و 15 تیم دیگر دست خالی به خانه باز می گردند. تیم ملی در فرصت باقی مانده تا جام ملتها نیاز به تقویت و حمایت از جانب شما دارد تا به رویای یک کشور که همان قهرمانی آسیاست دست یابد.

وی در خصوص دعوت از اشکان دژاگه به تیم ملی گفت: من خیلی بررسی کردم و نام اشکان در فهرست 50 نفره تیم ملی برای حضور در جام ملتهای آسیا بود من با سفر آلمان شرایط او را از نزدیک مشاهده کردم اما متاسفانه برخی شیطنت ها و حواشی باعث شد او از همراهی تیم ملی در جام ملتها باز بماند.

قطبی اشکان دژاگه را بازیکنی با توانایی بالا خواند که می تواند در آینده تیم ملی را همراهی کند و گفت: من از شخصیت این جوان ایرانی خیلی خوشم آمد و به خانواده اش تبریک می گویم که چنین پسری را پرورش داده اند که باعث افتخار ایران در آلمان است. اشکان زبان فارسی را خیلی خوب صحبت می کند بسیار خاکی، شریف و پاک است. در گفتگوهایی که با اشکان داشتم دوست دارد برای تیم ملی ایران بازی کند و می توانست در جام ملتها کمک حال ما باشد.

وی با اشاره به نشست های خود با سرمربی و مربی تیم فوتبال ولفسبورگ داشته افزود: در نشستی که با استیو مک کلارن داشتم متوجه شدم این مربی انگلیسی به توانایی اشکان اعتقاد دارد و معتقد است این بازیکن در تمرینات عملکرد خوبی دارد اما در زمین مسابقه آن طور که باید و شاید عمل نکرده و همین مسئله باعث شده کمتر از وجودش در ترکیب اصلی استفاده کند. همچنین نشستی هم با هیترهوینس مدیر باشگاه ولفسبورگ داشته ام احساس کردم او نظری برای همراهی اشکان با تیم ملی ایران ندارد و برای این کار دلایل مختلفی داشت. او منافع باشگاهش را در نظر گرفته و شرایط را به گونه ای محیا کرد که اشکان از همراهی تیم ملی ایران باز بماند.

اشکان در سیستم فوتبال آلمان پرورش پیدا کرده و در تمام رده های فوتبال این کشور بازی کرده است. او چندی پیش با باشگاه ولفسبورگ قراردادی سه ساله امضا کرده متاسفانه باشگاه ولفسبورگ در شرایط فعلی با وجود سرمایه گذاری های زیاد نتایج خوبی در بندسلیگا کسب کرده و جزو تیم های پایین جدول است. اشکان اگر به تیم ملی ایران ملحق می شد باید یک ماه از تیمش دور می ماند و این هم برای او هم برای باشگاهش دشوار بود. به همین خاطر شرایطی برای اشکان به وجود آوردند تا از همراهی تیم ملی باز بماند.

قطبی تاکید کرد: در حال حاضر زمان مناسبی برای همراه اشکان دژاگه با تیم ملی ایران نیست به همین خاطر به او گفتم در آلمان بمان و نامش را از فهرست تیم ملی کنار گذاشتم این تصمیم هم برای اشکان و هم برای تیم ملی ایران خوب بود چرا که در مقطع زمانی فعلی با حضور در تیم ملی نمی توانست تمام توانایی خود را بروز دهد.

وی همچنین در خصوص حضورش در جی لیگ ژاپن گفت: من همیشه در زندگی ام سعی کرده ام یک مربی بین المللی باشم و مربی بین المللی باید کار در کشورهای مختلف را تجربه کند تا با دیدگاههای متفاوت آشنا شده و خود را پرورش دهد همیشه نهایت تلاش خود را به کار برده ام تا در بالاترین سطح کار کنم و انتخاب تیم شیمیزو در لیگ ژاپن که یکی از بانظم ترین لیگ های دنیاست به همین خاطر بود. حضور در لیگ ژاپن می تواند فضای جدید برایم باشد که از حضور در آن استقبال می کنم.

وی ادامه داد: من هم در تیم ملی و هم در تیم باشگاهی کار کردم احساس می کنم در مقطع زمانی فعلی که قوانین فیفا بسیار دشوار شده کار کردن در رده باشگاهی برای من که یک مربی جوان هستم خیلی بهتر از حضور در رده ملی است. احساس می کنم در تیم باشگاهی بهتر از تیم ملی می توانم خود را پرورش دهم.

قطبی خاطر نشان کرد: در 20 ماه گذشته بارها فرصت داشتم که از تیم ملی ایران جدا شوم اما با حمایت هایی که از مردم دیده ام سعی کردم بمانم و پاسخ محبت های آنها را بدهم پیشنهاد داشتم اما آن را جدی نگرفتم چرا که احساس کردم می توانم به تیم ملی کمک کنم اما زمانی که دیدم مسئولان فدراسیون فوتبال می خواهند تیم ملی را به مربی جدیدی بسپارند به پیشنهاد تیم شیمیزو پاسخ مثبت دادم این تیم یکی از بهترین تیم های لیگ ژاپن است و همیشه جزو رده های اول تا ششم جدول رده بندی جی لیگ بوده است. مدیران و طرفداران این باشگاه انگیزه قهرمانی در ژاپن و آسیا را دارند و همین مسئله مرا ترغیب کرد تا به پیشنهاد باشگاه شیمیزو پاسخ مثبت دهم.