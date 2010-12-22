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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۴۲

اختصاصی مهر/

شیوه اجرای برنامه "فیتیله‌ای‌ها" بعد از هفت سال تغییر می‌کند

شیوه اجرای برنامه "فیتیله‌ای‌ها" بعد از هفت سال تغییر می‌کند

محمد مسلمی، کارگردان و بازیگر "فیتیله جمعه تعطیله" از تغییر شیوه اجرای این برنامه بعد از هفت سال خبر داد.

محمد مسلمی، کارگردان و بازیگر "فیتیله جمعه تعطیله" در این باره به خبرنگار مهر گفت: از جمعه این هفته سوم دی ماه قرار است شیوه اجرای برنامه را بعد از گذشت هفت سال تغییر دهیم. به هر حال در برنامه‌های روتین که مخاطبان زیادی هم دارد باید تغییرات انجام شود تا بتوانیم در کنار حفظ مخاطبان فعلی، مخاطبان جدید هم اضافه کنیم.

وی در ادامه افزود: تغییر شیوه اجرا به خاطر این است تا برنامه تاثیرگذارتر شود و جذابیت لازم را برای مخاطبان داشته باشد. در واقع این تصمیم در جهت هدفمند کردن برنامه "فیتیله جمعه تعطیله" است. همچنین به زودی آیتم‌های جدید هم به برنامه اضافه می‌شود که می‌تواند برای بچه‌ها جذاب باشد.

برنامه زنده "فیتیله جمعه تعطیه" که از شبکه دو روی آنتن می‌رود در هفت سال گذشته از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های تلویزیون بوده است.

کد مطلب 1215222

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