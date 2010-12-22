به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در ابتدای درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: در روزهای اخیر خبری از یک مقام مسئول منتشر شد که می‌گفت "کسانی که با موسیقی مخالفند نمی‌فهمند" که ما منتطر تکذیب این خبر بودیم که تکذیب نشد.



وی با بیان اینکه این مطلب بسیار سنگین است افزود: تمام علما به اجماع بر حرمت موسیقی لهوی تأکید کردند و بیان این مطلب توهین به همه علما است.



مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: امروز در کشور طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در حال اجراست و کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد که نیازمند برقراری آرامش است که اگر این شرایط حاکم نبود طور دیگری با این داستان برخورد می‌کردیم و وظیفه خود را انجام و هزینه‌های آن را نیز می‌پرداختیم.



آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه تعبیر به این زشتی توهین به امام صادق‌(ع) و امام باقر(ع)، امام راحل و همه علماست خاطرنشان کرد: برای ما فرقی نمی‌کند هر کسی که این حرف را زده باشد در برابر آن سکوت نخواهیم کرد و نمی‌گذاریم در جمهوری اسلامی با مقدسات بازی شود.



استاد درس خارج حوزه ادامه داد: بنده به دلیل وجود شرایط خاص در کشور به همین میزان قناعت می‌کنم ولی در فرصتی مناسب پاسخ آن ‌را خواهم داد.



وی خاطرنشان کرد: این معنی ندارد که در کشور هر کسی مسئولیتی پیدا کرد هر چه که دلش می‌خواهد بیان کند و بنده در عمل هم نشان داده‌ام که در این ماجرا نیز از آن نخواهیم گذشت.



امروز عاشورای حسینی مسئله‌ای جهانی است



این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری مجالس عزاداری در دهه اول محرم اشاره کرد و افزود: جریان عاشورای امام حسین(ع) هر سال پر شکوهتر و پر رونق‌تر از سال قبل برگزار می‌شود.



وی به عزاداری مسلمانان و غیرمسلمانان در کشور‌های اروپایی و آمریکایی و دیگر نقاط جهان اشاره کرد و افزود: این موضوع نشان می‌دهد که امروز عاشورای حسینی مسئله‌ای جهانی است و از مرز کشورهای اسلامی گذشته است.



مرجع تقلید جهان با بیان اینکه قیام امام حسین‌(ع) دارای یک بخش اسلامی و یک بخش انسانی است خاطر‌نشان کرد: امام حسین‌(ع) با حرکت خود خواست جلوی حکومت غیرمسلمین و بازماندگان دوران جاهلیت را بگیرد که این بخش از قیام سیدالشهدا متعلق به همه مسلمانان است.



وی افزود: بعد دیگر مبارزه امام حسین‌(ع) مبارزه با ظالم، ‏آزادگی و احیای شرف، عزت و کرامت انسانی است که اینها مفاهیمی هستند که کل جهان بشریت را در بر می‌گیرد به همین دلیل غیر مسلمانان نیز طرفدار این مکتب هستند و خواهند بود.



آبروی مسلمان در دین اسلام بسیار اهمیت دارد



آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان روایتی از امام صادق‌(ع) گفت: در این روایت آمده است که اگر کسی روایتی بر انسان مومن نقل کند تا شخصیت او را در هم بشکند و او را از چشم مردم بیندازد نه تنها از ولایت خداوند خارج است بلکه شیطان نیز ولایت او را قبول نمی‌کند.



استاد درس خارج حوزه اظهار داشت: شیطنت شیطان نیز حد و مرزی دارد اما برخی‌ها از این مرزها نیز فراتر می‌روند‌.



وی با بیان اینکه آبروی مسلمان در دین اسلام بسیار اهمیت دارد ابراز داشت: در این ایام نیز مشاهده می‌شود پشت سر افراد حرفهای بسیاری را مطرح می‌کنند که گاهی جنبه شخصی و گاهی جنبه عمومی دارد.



وی ادامه داد: در این خصوص نیز از رسول اکرم روایت داریم که اگر کسی کار زشتی را بشنود که پنهان انجام شده است و آن‌ را بر ملا کند افشای این امر بدان معنی است که خود آن فرد مرتکب چنین کاری شده است و در مقابل نیز اگر کسی کار خوبی را انجام دهد و آن را برای دیگران عنوان کند مثل این است که خود آن فرد این کار نیک را انجام داده است.



این مرجع تقلید در پایان افزود: دلیل این امر آن است که افشای فحشا باعث گرویدن دیگران به آن می‌شود‌.