صادقی تنها محروم هفته نخست لیگ برتر هندبال

منوچهر حیدری رئیس کمیته انضباطی فدراسیون هندبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تمام محرومان لیگ برتر هندبال در بخش مردان محرومیت های خود را گذرانده اند و تنها کیوان صادقی سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان دو هفته از همراهی تیم خود محروم است.

وی افزود: با توجه به اینکه رقابتهای لیگ برتر از هفته آینده آغاز می شود و این حکم همچنان پابرجاست صادقی در دو هفته نخست این مسابقات نمی تواند تیم ذوب آهن را همراهی کند.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد: با توجه به نامه نگاری های صورت گرفته شده برای کاهش این محرومیت این کمیته هفته آینده تشکیل جلسه می دهد و احتمال دارد این محرومیت به یک هفته کاهش یابد.

وی در خصوص دیگر محرومان رقابتهای مختلف هندبال گفت: تمامی احکام صادر شده برای متخلفان زیر گروه بخشیده شده اند. برخی از بانوان هم در پایان لیگ سال گذشته حکم به محرومیت گرفتند که زمان و مدت آنها گذشته و برای همراهی تیم هایشان در رقابتهای لیگ برتر زنان که از اواخر دی ماه آغاز می شود مشکلی ندارند.

بیست و سومین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان از نهم دی ماه آغاز می شود.