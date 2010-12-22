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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۴۱

در آستانه مسابقات لیگ برتر/

صادقی تنها محروم هفته نخست لیگ برتر هندبال

صادقی تنها محروم هفته نخست لیگ برتر هندبال

ببست وسومین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در حالی از نهم دی ماه آغاز می شود که کیوان صادقی سرمربی تیم ذوب آهن دو هفته از همراهی تیم خود محروم است.

منوچهر حیدری رئیس کمیته انضباطی فدراسیون هندبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تمام محرومان لیگ برتر هندبال در بخش مردان محرومیت های خود را گذرانده اند و تنها کیوان صادقی سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان دو هفته از همراهی تیم خود محروم است.

وی افزود: با توجه به اینکه رقابتهای لیگ برتر از هفته آینده آغاز می شود و این حکم همچنان پابرجاست صادقی در دو هفته نخست این مسابقات نمی تواند تیم ذوب آهن را همراهی کند.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد: با توجه به نامه نگاری های صورت گرفته شده برای کاهش این محرومیت این کمیته هفته آینده تشکیل جلسه می دهد و احتمال دارد این محرومیت به یک هفته کاهش یابد.

وی در خصوص دیگر محرومان رقابتهای مختلف هندبال گفت: تمامی احکام صادر شده برای متخلفان زیر گروه بخشیده شده اند. برخی از بانوان هم در پایان لیگ سال گذشته حکم به محرومیت گرفتند که زمان و مدت آنها گذشته و برای همراهی تیم هایشان در رقابتهای لیگ برتر زنان که از اواخر دی ماه آغاز می شود مشکلی ندارند.

بیست و سومین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان از نهم دی ماه آغاز می شود.

کد مطلب 1215225

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