ایجاد کارگروه حمایت از تولید/ تجمیع قانون مشاغل سخت در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، ابراهیم نظری جلالی شامگاه سه شنبه در جلسه با نمایندگان کانون شوراهای اسلامی، نماینده مجمع عالی کارگری و دفاتر حل اختلاف کارگری استان لرستان در سخنانی با تاکید بر حفظ اشتغال و تولید در کشور، اظهار داشت: اولویتهای وزرات کار و امور اجتماعی حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در کشور است.

وی با اشاره به نقش موثر جامعه کارگری در زمینه ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی جدید، خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر میزان ایجاد تشکلهای کارگری و کارفرمایی در کشور افزایش چشمگیری داشته است.

رشد 250 درصدی ایجاد تشکلهای کارگری و کارفرمایی

معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به میزان رشد ایجاد تشکلهای کارگری و کارفرمایی در کشور عنوان کرد: در چند سال اخیر دولت نهم و دهم ایجاد این تشکل ها در کشور بیش از 250 درصد رشد داشته است.

نظری جلالی با بیان اینکه در ابتدای دولت نهم تنها شورای اسلامی کار در کشور فعالیت داشت، یادآور شد: این در حالیست که در چند سال اخیر علاوه بر توسعه و حفظ شورا های اسلامی کار و قانونمند کردن آنها انجمن های صنفی کارگری و نمایندگان کارگری در کشور نیز شکل گرفتند.

وی با تاکید بر همکاری شورا های اسلامی کار، نمایندگان کارگری و انجمن های صنفی کارگری در کشور بیان داشت: با همکاری این سه نهاد مشکلات، نگرانی ها و گرفتاری های کارگران به طور حتم حل خواهند شد.

وجود نقیصه عدم حضور نمایندگان کارگری در مجامع بین المللی و ملی

معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه اگر چه عدم حضور نمایندگان کارگری و انجمن های صنفی کارگری در مجامع بین المللی و ملی یک نقیصه در قانون کار است، خاطر نشان کرد: باید در زمان اصلاح قانون کار این نقیصه رفع شود و این افراد بتوانند در مجامع بین المللی نیز حضور داشته باشند.

نظری جلالی با بیان اینکه کمک به تشکل های کارگری و کارفرمایی در کشور در چند سال اخیر نسبت به دوره های گذشته 500 درصد رشد داشته است، عنوان کرد: از هفته آینده کمک های مالی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی از طریق ادارات کل کار استانها به این تشکل ها اختصاص خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه از اولویتهای وزارت کار و امور اجتماعی حمایت از تولید و پایداری بنگاههای تولیدی و حفظ اشتغال موجود است، بیان داشت: ایجاد فرصتهای شغلی جدید در قالب بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ نیز از برنامه های در حال اجرای وزارت کار و امور اجتماعی است.

معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی تزریق نقدینگی، استمهال بدهی، تقسیط بدهی به تامین اجتماعی و اقتصاد و دارایی و ایجاد زیر ساختهای مناسب برای صنایع موجود در کشور را نیز از دیگر برنامه های وزارت کار و امور اجتماعی برشمرد.

در دستور کار بودن 80 برنامه جدید در قالب منشور کار

نظری جلالی با بیان اینکه تا کنون بیش از 61 درصد تعهد استان لرستان در زمینه ایجاد اشتغال محقق شده است، ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری 100 درصد تعهد لرستان در حوزه اشتغال محقق شود.

وی با اشاره به اینکه وزارت کار و امور اجتماعی بیش از 80 برنامه جدید در قالب منشور کار را در دستور کار قرار داده است، خاطر نشان کرد: با اجرای این گونه برنامه ها طی سالجاری توانسته ایم تعداد یک میلیون شغل در کشور را حفظ کنیم.

ایجاد کارگروه حمایت از تولید کشور

معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به ایجاد کارگروه حمایت از تولید کشور، عنوان کرد: با ایجاد این کارگروه طی دو هفته اخیر در راستای حل مشکلات موجود در 300 بنگاه تولیدی کشور تصمیم گیری شده است.

نظری جلالی با تاکید بر ضرورت تصویب تجمیع قانون مشاغل سخت و زیان آور در کشور، بیان داشت: طی برنامه ریزی های صورت گرفته در 9 ماه اخیر به دنبال اصلاح این قانون هستیم.

وی با بیان اینکه هر کارگری با انجام هر میزان کار سخت و زیان آور باید مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور شود، یادآور شد: این افراد باید از قانون بازنشستگی پیش از موعد نیز برخوردار شوند.

مشاغل معرفی شدن برای احتساب به عنوان مشاغل سخت

معاون روابط کاروزیر کار و امور اجتماعی خاطر نشان کرد: پرستاران، شاغلین در بخش بیماری های روانی، کارکنان زندانها، خبرنگاران، ماهیگیران، کارگران کشتی، رانندگان و..... را به عنوان افراد دارای مشاغل سخت به دولت در قالب مصوبه ای ابلاغ کرده ایم تا از این به بعد جزء مشاغل سخت محسوب شوند.

نظری جلالی با تاکید بر اصلاح قانون کار در کشور عنوان کرد: از زمان تصویب این قانون بیش از 20 سال است که می گذرد و باید هر چه زودتر کار اصلاح این قانون در دستور کار قرار گیرد.

وی بیان داشت: به عنوان مثال یکی از موضوعاتی که با اصلاح قانون کار در دستور کار قرار خواهد گرفت موضوع قراردادهای موقت، شرکتهای خصوصی و ساماندهی بخش خصوصی است.