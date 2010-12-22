به گزارش خبرنگار مهر ، در این مراسم که سی اُمین نشست ماهانه خانه ادبیات افغانستان با همکاری حوزه هنری به شمار می‌رود کربلایی هاغلام سخی افشار،حسن راسخ ، سید شاجان عسکری و خلیل سلطانی اشعاری عاشورایی از شاعران قصیده‌سرای افغانستان را با سبک منقبت خوانی اجرا می‌کنند.

مراسم منقبت خوانی که از آیین های مذهبی و سنتی شیعیان افغانستان است از دیر باز تا کنون در این کشور رواج دارد و همواره در جشنها و سوگواری های که برای ائمه اطهار(ع) برگزار می‌کنند، مناقب خوانان با اشعار منظوم مناسب حال مجالس به منقبت خوانی می‌پردازند.

این نشست ساعت 16در تالار مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری به نشانی تهران،خیابان حافظ، تقاطع سمیه و حافظ، روبه روی دانشگاه امیر کبیر برگزار می‌شود.