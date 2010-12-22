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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۹

مهاجران افغان در حوزه هنری مناقب خوانی‌ می‌کنند

مهاجران افغان در حوزه هنری مناقب خوانی‌ می‌کنند

اولین مراسم مناقب خوانی عاشورایی باعنوان" شمشیر تیز عشق" فردا پنج‌شنبه دوم دی‌ماه با حضور منقبت خوانان مهاجر افغان در حوزه هنری بر گزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، در این مراسم که سی اُمین نشست ماهانه خانه ادبیات افغانستان با همکاری حوزه هنری به شمار می‌رود کربلایی هاغلام سخی افشار،حسن راسخ ، سید شاجان عسکری و خلیل سلطانی اشعاری عاشورایی از شاعران قصیده‌سرای افغانستان را با سبک منقبت خوانی اجرا می‌کنند.

مراسم منقبت خوانی که از آیین های مذهبی و سنتی شیعیان افغانستان است از دیر باز تا کنون در این کشور رواج دارد و همواره در جشنها و سوگواری های که برای ائمه اطهار(ع)  برگزار می‌کنند، مناقب خوانان با اشعار منظوم مناسب حال مجالس به منقبت خوانی می‌پردازند.

این نشست ساعت 16در تالار مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری  به نشانی  تهران،خیابان حافظ، تقاطع سمیه و حافظ، روبه روی دانشگاه امیر کبیر برگزار می‌شود.
کد مطلب 1215237

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