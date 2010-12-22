کرمانشاه آماده پذیرایی از رئیس جمهور است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محسن زرین ماه صبح چهارشنبه درجلسه ستاد هماهنگی دور سوم سفر هیئت دولت به کرمانشاه، آمادگی دستگاه های مختلف را برای سفر سوم هیئت دولت به استان مطلوب ارزیابی کرد و گفت: کمیته های ستاد استقبال از هیئت دولت در شهرستان تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: در دور سوم سفر باید کیفیت میزبانی خود را به بهترین شکل ممکن ارتقا دهیم و تحقق این امر مستلزم همراهی و مساعدت تمام دستگاه های اجرایی استان و همشهریان است.

زرین ماه در ادامه با اشاره به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، نظارت و بازرسی در اجرای موفق این طرح را بسیار مهم خواند و گفت: با کسانی که در اجرای این طرح کارشکنی کرده و حقوق مردم را ضایع کنند، به شدت برخورد می کنیم.

فرماندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: هم اکنون که قانون هدفمندی یارانه ها به مرحله اجرا درآمده است، باید با حمایت از این تصمیم، دولت را در اجرای هر چه بهتر آن همراهی و کمک کنیم.

سعید امیری معاون سیاسی اجتمایی فرمانداری کرمانشاه نیز در این جلسه خواستار برگزاری نشستهای تخصصی توسط دستگاه های مختلف در خصوص سفر هیئت دولت به استان کرمانشاه شد.