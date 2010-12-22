مصوبات پژوهشی آموزش و پرورش گلستان باید عملیاتی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی سوخت سرایی صبح چهارشنبه در نشست این کمیته افزود: خوشبختانه این کمیته تاکنون بیش از 50 مصوبه داشته است.

وی یکی از رویکردهای دولت دهم را نخبه پروری، پژوهش و تولید علم برشمرد و گفت: با عنایت به در پیش بودن هفته پژوهش، متولیان این حوزه توجه جدی در تمهید مقدمات و برگزاری مطلوب این هفته داشته باشند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل در ادامه از نواختن زنگ پژوهش در روز شنبه مورخ چهارم دیماه همزمان در سراسر استان، همایش بزرگ تجلیل از پژوهشگران برتر استان در نهم دی و برگزاری گردهمایی معلمان جدیدالاستخدام( آشنایی بامسایل سازمانی وحرفه ای) در12 و13 دی خبر داد.

علیرضا بزی دبیر کمیته برنامه ریزی بیان داشت: جلسات کمیته برنامه ریزی حوزه معاونت به فضل الهی هر دو هفته یکبار و روزهای دوشنبه برگزار خواهد شد.

