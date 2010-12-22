فـائو ایستگاه هواشناسی در باغ مادری رودبار راه اندازی کرد

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فـائو یک ایستگاه هواشناسی با ادوات مورد نیاز درباغ مادری علی آباد شهرستان رودبار راه ندازی کرده است که شرایط جوی تاثیرگذار بر زیتونکاری را بررسی کند.

وی در ادامه با اشاره امتیازات باغ مادری رودبار برای اخذ عنوان "کلکسیون جهانی زیتون" اظهارداشت: اجرای طرح همکاری های مشترک فنی و بین المللی که از سال 76 و با مشارکت سازمان خواربار جهانی اجرا شده از امتیازات این باغ است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه این طرح در چهار بخش اجرا شده است، گفت: بخش اول طرح برای "ساخت باغ کلکسیون زیتون" اجرا و در آن مجموعه ای از ارقام برتر زیتون دنیا ازکشورهای ایتالیا، اسپانیا، یونان، آمریکا، فرانسه و سوریه جمع آوری شده است.

وی خاطر نشان کرد: در این بخش که شش هکتار وسعت دارد 11 هزار و 120 اصله نهال زیتون غرس شده است.

بنیادی با اشاره به اینکه "ایجاد باغ نمایشی" دومین بخش طرح در باغ مادری علی آباد است، افزود: در این بخش الگوهای هرس زیتون در فصول مختلف آزمایش می شود.

وی گفت: این بخش شش هکتار وسعت دارد و در آن هزار و 760 اصله نهال از 11 گونه داخلی و خارجی مورد آزمایش قرار می گیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان درباره بخش سوم اجرای طرح در باغ مادری زیتون علی آباد رودبار بیان داشت: فـائو در این بخش یک "ایستگاه هواشناسی" با ادوات مورد نیاز راه اندازی کرده است که شرایط جوی تاثیرگذار بر زیتونکاری را بررسی می کند.

وی در ادامه بخش چهارم طرح را شامل "ایجاد گلخانه انتظار، تکثیر و تولید نهال" مورد نیاز کشور دانست و یادآورشد: ابعاد چهارگانه ایـن طرح مشترک، فرصتی به وجود آورده است تا شرایط باغ مادری علی آباد برای تبدیل به کلکسیون جهانی باغ زیتون ازدیگر رقبای داخلی و خارجی مناسبتر باشد.