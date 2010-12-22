به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها با همکاری فدراسیون کاراته و توسط سبک جهانی "شوتوکان" و با حضور تیم های قدرتنمدی چون آذربایجان و فرانسه برگزار خواهد شد. علاوه بر این دو تیم تیم های عراق، افغانستان و کره جنوبی هم برای حضور دوره از رقابتها وارد تهران شده اند.

بر اساس برنامه اعلام شده، رقابتهای بانوان فردا پنجشنبه و رقابتهای مردان روز شنبه در خانه تکواندو برگزار خواهد شد. تیم کاراته آذربایجان در رقابتهای قهرمانی جهان که مدتی پیش به میزبانی صربستان برگزار شد عنوان نایب قهرمانی بخش تیمی را کسب کرد. فرانسه نیز از قدرتهای این رشته محسوب می شود. "سنسی کاسویا" رئیس سازمان جهانی سوتوکان نیز میزبان ویژه این رقابتهاست.