نتایج یک تحقیق درباره اعتیاد و قصدخودکشی دانشجویان/ نقش بازدارنده مذهب

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نتایج پژوهشی که توسط محققان کشور انجام شد، دانشجویان پسر در مقایسه با دختران بیشتر در معرض خطر مصرف مواد هستند و حدود 9/5 درصد از دانشجویان به درجه ای از قرص های آرامبخش استفاده می کنند. همچنین تنها 9/1 درصد سیگار کشیدن را گزارش کرده اند.

بر اساس این تحقیق فکر قبلی صدمه زدن به خود در دانشجویان پسر بیشتر از دختر است به طوریکه این میزان در بین دانشجویان پسر 9/9 درصد و این مقدار در دانشجویان دختر 3/7 درصد است.

از جمله یافته های دیگر این پژوهش این بود که آشکار شد دانشجویان گروه آزمایشی هنر ورودی 85 در مقایسه با سایر گروه ها بیشتر در معرض خطر مصرف مواد بودند و در مقابل، دانشجویان گروه علوم تجربی و علوم انسانی کمتر از سایر گروه ها در معرض خطر مصرف مواد بودند.

1 دانشجویان پسر در مقایسه با دختران بیشتر در معرض خطر مصرف مواد هستند 2 حدود 9/5 درصد از دانشجویان به درجه ای از قرص های آرامبخش استفاده می کنند 3 فکر قبلی صدمه زدن به خود در دانشجویان پسر بیشتر از دختر است (پسران 9/9 درصد - دختران 7/3 درصد) 4 گروه آزمایشی هنر بیشتر در معرض خطر مصرف مواد بودند 5 دانشجویان گروه علوم تجربی و علوم انسانی کمتر از سایر گروه ها در معرض خطر مصرف مواد بودند 6 اعتقادات مذهبی در برابر گرایش به مواد مخدر و خودکشی به عنوان سپر و محافظ عمل می کند

یافته های این پژوهش نشان داده است که بین مصرف مواد و در معرض خودکشی بودن با اعتقادات مذهبی و سلامت روان رابطه وجود دارد یعنی روی آوردن به مصرف مواد و افکار خودکشی با سلامت روانی مرتبط است و بهره گیری از اعتقادات مذهبی در مطالعات مختلف به عنوان عامل مرتبط در روی آوردن به مصرف مواد و خودکشی ذکر شده است که نقش حمایت کننده دارد.

با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که اعتقادات مذهبی در برابر گرایش به مواد مخدر و خودکشی به عنوان سپر و محافظ عمل می کند بنابراین، تقویت نگرش های مذهبی به عنوان یکی از عوامل محافظت کننده در برابر آسیب ها و عوامل ارتقاءدهنده سلامت روان دانشجویان امری ضروری است.

این تحقیق بر روی دانشجویان پذیرفته شده در سال تحصیلی 86 دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده است.