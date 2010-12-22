  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

زنگنه در فیلم "نام دیگر عشق" بازی می‌کند

زنگنه در فیلم "نام دیگر عشق" بازی می‌کند

لعیا زنگنه در فیلم تلویزیونی "نام دیگر عشق" به کارگردانی ابوذر نوروزپور دیلمی بازی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نجفی مشاور و ناظر کیفی این تله فیلم گفت: تله فیلم "نام دیگر عشق" به تهیه‌کنندگی جمشید سهرابی‌زاده در مرحله پیش‌تولید قراردارد و به زودی ساخت آن در شهر صنعتی الوند از توابع شهر قزوین آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: تاکنون حضور لعیا زنگنه، عباس قلیچ لو، شهرزاد کمال‌زاده، محمدرضا نجفی، یاسر بالاجاده، منوچهر صفر خانی و پیام اسکندری در این فیلم قطعی شده‌ است.

عوامل تله فیلم "نام دیگر عشق" عبارتند از مدیر تولید: جمشید سهرابی‌زاده، نویسنده: بابک بهرام بیگی، مدیر تصویربرداری: محمود مزرعتی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز:عباس قلیچ لو، مشاور و ناظر کیفی: محمدرضا نجفی، طراح گریم: شیما ذابحی، عکاس: الهام سلطانی، مشاور هنری: یاسر بالا جاده، مدیر روابط عمومی:علی زادمهر، مجری طرح: دفتر فیلم رضا.

"نام دیگر عشق" قصه‌ای است تازه و ملودرامی عاشقانه از عشقی مادرانه برای مادر و دختری که بعد از هفده سال جدایی رو به روی یکدیگر قرار گرفته‌اند. 

کد مطلب 1215246

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها