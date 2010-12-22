به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نجفی مشاور و ناظر کیفی این تله فیلم گفت: تله فیلم "نام دیگر عشق" به تهیهکنندگی جمشید سهرابیزاده در مرحله پیشتولید قراردارد و به زودی ساخت آن در شهر صنعتی الوند از توابع شهر قزوین آغاز میشود.
وی ادامه داد: تاکنون حضور لعیا زنگنه، عباس قلیچ لو، شهرزاد کمالزاده، محمدرضا نجفی، یاسر بالاجاده، منوچهر صفر خانی و پیام اسکندری در این فیلم قطعی شده است.
عوامل تله فیلم "نام دیگر عشق" عبارتند از مدیر تولید: جمشید سهرابیزاده، نویسنده: بابک بهرام بیگی، مدیر تصویربرداری: محمود مزرعتی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز:عباس قلیچ لو، مشاور و ناظر کیفی: محمدرضا نجفی، طراح گریم: شیما ذابحی، عکاس: الهام سلطانی، مشاور هنری: یاسر بالا جاده، مدیر روابط عمومی:علی زادمهر، مجری طرح: دفتر فیلم رضا.
"نام دیگر عشق" قصهای است تازه و ملودرامی عاشقانه از عشقی مادرانه برای مادر و دختری که بعد از هفده سال جدایی رو به روی یکدیگر قرار گرفتهاند.
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