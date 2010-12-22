پنج راهبرد کلان نقشه جامع علمی در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هر یک از راهبردهای کلان نقشه جامع علمی کشور مصوب جلسه دیشب شورای عالی انقلاب فرهنگ در خصوص مسائل کلان ذیل است:

راهبرد کلان 5: نهادینه کردن اسلامی به علم و تسریع در فرآیندهای اسلامی شدن نهادهای آموزشی و پژوهشی

راهبرد کلان 6: تحول و نوسازی نظام تعلیم و تربیت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی به منظور انطباق با مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و تحقق اهداف کلان نقشه

راهبرد کلان 11: نقش آفرینی موثر چرخه علم، فناوری و نوآوری در حوزه علوم پزشکی و سلامت

راهبرد کلان 12: نقش آفرینی موثرتر چرخه علم، فناوری و نوآوری در حوزه فنی و مهندسی

راهبرد کلان 13: توسعه، تعمیق و تقویت آموزش و پژوهش در حوزه علوم پایه