  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۱۰

در جلسه شب گذشته؛

پنج راهبرد کلان نقشه جامع علمی در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شد

پنج راهبرد کلان نقشه جامع علمی در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شد

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر علی لاریجانی تشکیل شد و در این جلسه اقدامات و راهبردهای ملی راهبردی کلان 12،11،5،6 و 13 نقشه جامع علمی به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هر یک از راهبردهای کلان نقشه جامع علمی کشور مصوب جلسه دیشب شورای عالی انقلاب فرهنگ در خصوص مسائل کلان ذیل است:

راهبرد کلان 5: نهادینه کردن اسلامی به علم و تسریع در فرآیندهای اسلامی شدن نهادهای آموزشی و پژوهشی

راهبرد کلان 6: تحول و نوسازی نظام تعلیم و تربیت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی به منظور انطباق با مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و تحقق اهداف کلان نقشه

راهبرد کلان 11: نقش آفرینی موثر چرخه علم، فناوری و نوآوری در حوزه علوم پزشکی و سلامت

راهبرد کلان 12: نقش آفرینی موثرتر چرخه علم، فناوری و نوآوری در حوزه فنی و مهندسی

راهبرد کلان 13: توسعه، تعمیق و تقویت آموزش و پژوهش در حوزه علوم پایه

کد مطلب 1215250

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها