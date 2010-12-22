وضعیت فرهنگی واحدهای تجاری شهرستان شمیرانات مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در شمیرانات، محمد لاریجانی شامگاه سه شنبه در سومین همایش اصناف شهرستان شمیرانات که در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با حضور مسئولان محلی، اعضای صنوف مختلف و جمعی از مردم این شهرستان برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به عدالت اجتماعی در میان تمامی اقشار جامعه ایران اسلامی خواهد انجامید.

این مسئول خواستار برخوردی قاطع با واحدهای تجاری فاقد جواز کسب شد و افزود: مسئولان ذیربط پیرامون امور اصناف شهرستان شمیرانات باید با قاطعیت از ادامه فعالیت صنوف فاقد جواز جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: اینکه گفته شود آمار صنوف فاقد جواز در شهرستان شمیرانات رقم بالایی را نشان می دهد هرگز کارکرد غیرقانونی یاد شده را به یک هنجار تغییر وضعیت نداده و برخوردی سریع و قاطع با این تخلف باید در اولویت برنامه های مسئولان این بخش گنجانده شود.

لاریجانی با اشاره به نخستین همایش اصناف شهرستان شمیرانات یادآور شد: در نخستین همایشی که چندی پیش با حضور اصناف شهرستان شمیرانات برگزار شد سه نکته اساسی اخلاق، انصاف و قانون از سوی من مورد تاکید قرار گرفت.

فرماندار شمیرانات با نامناسب خواندن وضعیت فرهنگی مراکز خرید این شهرستان اظهار داشت: اما متاسفانه در نگاهی کوتاه به مراکز خرید شمیرانات وضعیت نامناسب فرهنگی برخی از این مراکز به وضوح قابل مشاهده است.

این مسئول بیان داشت: البته جمع کثیری از کسبه شمیرانات با رعایت شئون اسلامی و مسائل فرهنگی جامعه در صدد گسترش اخلاق در میان همصنفان خود هستند اما برخی دیگر با عدم رعایت موارد مذکور فضای مراکز خرید را با معضلات فرهنگی مواجه ساخته اند که باید این کاستی با پیگیری مسئولان ذیربط و در آینده ای نزدیک رفع شود.

وی با قدردانی از افرادی که خود را از دریافت یارانه های نقدی منع ساخته اند، عنوان کرد: بر اساس آمار موجود 15 میلیون نفر از افراد متمول و باوجدان کشور که بخشی از آنها در شهرستان شمیرانات ساکن هستند خود را از دریافت یارانه های نقدی منع ساخته اند که این امر از اخلاص و جوانمردی این افراد نشات گرفته و شایسته قدردانی است.

محمد لاریجانی ادامه داد: همگان شمیرانات را منطقه ای ثروتمندنشین می شناسند اما باید گفت در این شهرستان مناطقی وجود دارد که اهالی آن از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نبوده و این از خود گذشتگی ها می تواند امکانات موجود را به سوی اینگونه نواحی گسیل دارد.

شمیرانات از جمله شهرستانهای استان تهران محسوب می شود که در دامنه‌های البرز جنوبی شمیران، مجاورت پایتخت و در شمال این کلانشهر قرار دارد.