تبدیل بودجه افزایشی به عملیاتی در دستور کار شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با اعلام این مطلب افزود: بخش عمده ای از بودجه هایی که در شهرداری هزینه می شود بودجه های عمرانی است و تلاش ما این است که با تبدیل بودجه افزایشی به عملیاتی به اهدافی که در پیشبرد پروژه های عمرانی که مد نظر است برسیم.

وی با اشاره به بهسازی معابر گفت: یکی از اهداف اصلی ما در معاونت فنی وعمرانی شهرداری تهران مناسب سازی و بهسازی جداول، نهرها و پیاده روها است.

معاون فنی و عمرانی شهردای تهران به راه اندازی مجدد شورای عالی فنی در شهرداری تهران اشاره کرد و افزود : با تدبیر عالمانه دکتر قالیباف تدوین نظام فنی و اجرایی در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت.

حسینی با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: شهرداری تهران تمام توان خود را در روند اجرای این طرح به کار بسته است.

خاطر نشان می شود معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از مجوعه ورزشی شهدا، پارک آب پروین، سرای محله ایمان و تسلیحات بازدید کرد و از شهردار منطقه به خاطر پیشرفت فیزیکی پروژه ها تشکر کرد.