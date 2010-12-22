140 نفر از بختگان نشینان به سالک مبتلا شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دریاچه بختگان مانند دیگر دریاچه های استان فارس ازمدتها قبل در مصاف با پدیده طبیعی به نام خشکسالی رفت که پس از ماهها دست و پنجه نرم کردن با این پدیده طبیعی دست آخر تمام بستر دریاچه خشک شد.

خشکی دریاچه به بخشهای مختلفی آسیب وارد ساخت که شوره زار شدن و پاشیده شدن نمکهای دریاچه بر روی اراضی کشاورزی توسط باد یکی از این مشکلات به شمار می رود.

اما یکی دیگر از مشکلات و آسیبهایی که خشکی دریاچه بختگان در پی داشت مسائل بهداشتی و شیوع سالک بود که ساکنین اطراف دریاچه را درگیر خود کرد.

با توجه به اقدامات گسترده ای که برای پیشگیری از ابتلا به بیماری سالک در محدوده بختگان صورت گرفت اما آمار ابتلا به این بیماری در سال جاری تاکنون افزایش چشمگیری داشته است. مسئولین مربوطه طی مدت اخیر با توزیع پشه بندهای آغشته به سم، آموزش همگانی، از بین بردن مخروبه ها و جوندگان سعی کردند که ابتلا به سالک را در بین روستاهای اطراف دریاچه بختگان کاهش دهند.

با ادامه این روند باید هرچه سریعتر چاره اندیشی شود که برای این کار باید حقابه دریاچه بختگان اختصاص یابد. با توجه به خشک شدن این دریاچه و بروز مشکلات زیاد برای روستائیان، مسئولان امر به این نتیجه رسیدند که برای رهایی از خشکی دریاچه و پایان دادن به مشکلاتی که غیرمستقیم از ناحیه خشکی بختگان به محیط اطراف این تالاب به ارث رسیده بود باید حقابه این دریاچه اختصاص یابد اما تاکنون هیچگونه اقدام مناسبی انجام نشده است.

مسئول مبارزه با بیماریهای واگیردار شبکه بهداشت شهرستان نی ریز با اظهار نگرانی در خصوص افزایش تعداد افراد مبتلا به سالک در روستاهای اطراف دریاچه بختگان گفت: به رغم انجام اقدامات گسترده اما آمار ابتلا به این بیماری در سال جاری افزایش 50 درصدی داشته و جای نگرانی دارد.

محمد علی حیدری افزود: در سال جاری 140 نفر که به بیماری سالک مبتلا شده شناسایی و تحت درمان قرار گرفته اند و جای نگرانی دارد چراکه کودکان بیشترین مبتلایان این بیماری هستند.

شیوع سالک در اطراف بختگان

وی ادامه داد: در سال گذشته 85 نفر از روستائیان اطراف دریاچه بختگان به بیماری سالک مبتلا شدند اما در سال جاری این آمار افزایش چشمگیری داشته است.

وی با بیان اینکه دادن حقابه دریاچه می تواند برای پیشگیری از این بیماری موثر باشد، افزود: در صورت تحقق این امر و جاری شدن آب در دریاچه بختگان می توان این آمار را برای سال آینده کاهش داد.

مسئول مبارزه با بیماریهای واگیردار شبکه بهداشت شهرستان نی ریز گفت: با توجه به اینکه 14 کانون جدید این بیماری شناسایی شده با تهدید جدی روبرو هستیم چراکه بر اساس گزارشات رسیده تعدادی از روستائیان اطراف بختگان در شهرستان استهبان نیز به بیماری سالک مبتلا شده اند.

حیدری تصریح کرد: البته آمار دقیق افراد مبتلا به بیماری سالک تا پایان دی ماه مشخص و اعلام می شود.

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش بختگان با وسعت هر یک به ترتیب 117 هزار و 47 هکتار و 242 هزار و 223 هکتار در 70 کیلومتری غرب نی ریز فارس قرار گرفته است.

دریاچه های طشک و بختگان از بزرگترین و پرآب ترین دریاچه های کشور محسوب می شوند که در سالهای پرباران گسترش یافته و به هم می پیوندند.

سالک بیماری عفونی پوستی بدون درد و تب است که ضایعه آن حدود یک سال طول می کشد و سپس بهبود می یابد و جای زخم بر جای می گذارد.

لیشمانیا در بدن موش زندگی می کند. یک نوع پشه بسیار کوچک به نام پشه خاکی موش را می گزد و این انگل وارد بدن پشه می شود. این پشه کوچک که قدرت پرواز زیادی هم ندارد چنانچه شخصی را نیش بزند، این موجود تک سلولی یعنی لیشمانیا وارد پوست شخص شده و بیماری سالک را به وجود می آورد.

به گزارش مهر، اختصاص حقابه به دریاچه در مرحله اول حیات را به این تالاب ارزشمند بازمی گرداند و در ابعاد دیگر معیشت و مشکلات بهداشتی منطقه را بهبود می بخشد از این رو باید به این امر جدی تر نگریسته شود تا شرایط برای بازگشت حیات به تالاب فراهم شود.