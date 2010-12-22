آزادسازی یک سوم اراضی تصرف شده در محدوده حریم تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، صباح الدین متقی با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص آزاد سازی بخش های تصرف شده حریم گفت: تا کنون سه میلیون مترمربع در استان تهران از محدوده تصرف شده واقع در حریم آزاد سازی شده که این مقدار یک سوم حریم شهر تهران بوده است.

متقی با بیان این که این اقدام با همکاری ارگان ها، سازمان های ذیربط و شهرداری صورت گرفته است، افزود: عملیات آزاد سازی بخش های تصرف شده حریم از ابتدای امسال تا کنون انجام شده و به طور قانونی نیز ادامه دارد.

مدیر کل حریم شهر تهران خاطرنشان کرد: در ادامه آزاد سازی بخش های تصرف شده حریم، 250 هکتار دیگر در دست پیگیری است که مراحل حقوقی مربوط به آن انجام شده و امیدواریم با اقداماتی که صورت می گیرد به نتیجه برسد.

مدیرکل حریم شهرداری تهران با تاکید براینکه درهمین راستا و در برخورد با متخلفان، افراد زیادی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند افزود: برای آزاد سازی 250 هکتار از زمین های دیگر نیز کیفرخواست هایی تنظیم شده که در مراحل قانونی و قضایی برای بازپس گیری آنها قراردارد.