به گزارش خبرگزاری مهر، "مرغ شل" یک داستان بلند با مایه‌های طنز است که برای گروه سنی نوجوان نوشته شده است.

داستان این کتاب درباره یک خانواده با سه بچه است. پدر خانواده با گرفتن وام، ماشینی می‌خرد و مادر خانواده اصرار می‌کند که به میمنت آن، حیوانی قربانی کنند. پدر چون پول ندارد تصمیم می‌گیرد برای این کار خروسی بخرد اما به اشتباه مرغی شل خریداری می‌کند و همین موضوع حوادث بامزه‌ای را به‌وجود می‌آورد.

این داستان در خانواده‌ای کاملاً معمولی و سنتی اتفاق می‌افتد که با فضایی ایرانی و با حال و هوای فرهنگ ایرانی عجین است.

چاپ سوم کتاب "مرغ شل" با تصویرگری رضا مکتبی از تولیدات مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در 76 صفحه با شمارگان 2500 نسخه و به قیمت 2400 تومان منتشر شده است.