جعفر قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به فعالیتهای عمرانی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان افزود: بر اساس برنامه‌ریزیهای صورت گرفته تا پایان سال 1393، 20 پروژه کتابخانه‌ای در سطح استان اصفهان احداث شده و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه بخشی از این 20 پروژه عمرانی کتابخانه‌ای تا پایان سال جاری احداث شده و به بهره‌برداری خواهد رسید، اظهار داشت: بر اساس تعهدات و برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال جاری پنج کتابخانه عمومی در استان اصفهان به بهره‌برداری می رسد.

معاون عمرانی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان با اشاره به چگونگی احداث مابقی کتابخانه‌های پیش بینی شده برای استان اصفهان، تصریح کرد: تعهد اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان اینگونه است که پس از بهره‌برداری این پنج کتابخانه عمومی تا پایان سال جاری، مابقی کتابخانه‌های عمومی احداث شده به صورت سال به سال و تا سال 1393 به بهره‌برداری برسد.

وی به مراحل اجرایی احداث کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: این 20 کتابخانه عمومی استان اصفهان هم‌اکنون در مراحل پیش ساخت، پایان ساخت و نصب تجهیزات قرار دارند تا به این وسیله فضای مطالعه بیشتری را برای افراد به وجود آورند.

قدیری به اعتبار مورد نیاز به منظور احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری از این تعداد کتابخانه‌های عمومی در سطح استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: به منظور اتمام و بهره‌برداری از این طرح‌های کتابخانه‌ای در سطح استان اصفهان بیش از 30 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی با اشاره به مصوبات سفر هیئت دولت و ریاست جمهوری به اصفهان در حوزه کتابخانه‌های عمومی، اضافه کرد: در سفر ریاست جمهوری به اصفهان، احداث کتابخانه مرکزی اصفهان و کتابخانه استاندارد در مراکز شهرستانها به تصویب هیئت دولت رسید.

معاون عمرانی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مصوب هیئت دولت به منظور تجهیز کتابخانه‌های عمومی این استان، تاکید کرد: امیدواریم اعتبارات احداث این کتابخانه‌ها در بودجه استانی پیش بینی شود.

وی همچنین به اعتبارات عمرانی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان اشاره کرد و گفت: پس از رایزنیها و مذاکرات مختلف صورت گرفته، اعتبارات عمرانی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان در سال جاری افزایش داشته است.

قدیری با اشاره به میزان افزایش اعتبارات عمرانی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان، افزود: اعتبارات عمرانی این اداره‌کل در سال جاری 30 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به میزان اعتبارات اختصاص یافته به بخشهای مختلف اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان، اظهار داشت: در سال جاری اعتبارات عمرانی کتابخانه‌ها در بخش تجهیز و تخصیص پنج میلیارد ریال بوده است.

معاون عمرانی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان همچنین به اعتبارات احداث این اداره کل در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: اعتبارات اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان در بخش احداث در سال جاری 10 میلیارد ریال بوده است.

وی همچنین با اشاره به احداث 50 کتابخانه مشارکتی در سطح استان اصفهان، تصریح کرد: به منظور احداث این تعداد کتابخانه‌های مشارکتی در استان اصفهان نیازمند تجهیز بخش منابع کتابی و روشهای کتابداری با نهادهای کتابخانه‌ای هستیم.

قدیری همچنین با اشاره به میزان و سرانه مطالعه مردم در جامعه، اضافه کرد: باید کتابخانه‌هایی با استاندارد روز و طبق برنامه‌ای که در راه توسعه عمرانی کتابخانه‌ در افق 1404 پیش بینی شده احداث شود تا به این وسیله شاهد افزایش سرانه مطالعه در کشور باشیم.