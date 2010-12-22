1000 واحد مسکونی در قلعه گنج خسارت دید / تخریب کامل شش واحد مسکونی

حسن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: متاسفانه زمین لرزه شدید شرق کرمان موجب بروز خساراتی در شهرستانهای جنوبی کرمان نیز شده است.

وی تصریح کرد: طبق گزارشهای رسیده بیش از هزار واحد مسکونی در قلعه گنج دچار خسارت شده اند و برخی از آنها قابل سکونت نیست.

فرماندار قلعه گنج اضافه کرد: در مجموع شش واحد مسکونی نیز به کلی فرو ریخته اند اما خوشبختانه ساکنان آنها قبل از ریزش از منازل خارج شده اند.

مرادی اضافه کرد: بیشتر واحدهای صدمه دیده در بافت فرسوده قرار دارند و بازسازی این واحدها الزامی است.

این مسئول ادامه داد: 13 درصد از ساختمانهای شهر قلعه گنج بافت فرسوده شهری هستند.

زلزله زده های قلعه گنجی کپر نشین شدند

وی در پاسخ به اینکه آیا زلزله زده ها نیاز به اسکان موقت دارند، گفت: خوشبختانه کنار این خانه ها کپر هم وجود دارد و هم اکنون مردم در کپرها مستقر شده اند.

فرماندار قلعه گنج خاطرنشان کرد: طی هفته گذشته نیز زمین لرزه ای 4.5 ریشتری در این شهر روی داد که خوشبختانه خسارتی در پی نداشت.

مرادی خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیر اقدامات مناسبی برای مقاوم سازی خانه ها به خصوص در روستاها انجام شده است که باید ادامه یابد.

این مسئول گفت: سعی می کنیم با جذب اعتبارات بافتهای فرسوده در راستای مقاوم سازی ساختمانهای قلعه گنج حرکت کنیم.