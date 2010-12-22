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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

90 شرکت مشاوره فنی و مهندسی در گلستان ساماندهی شدند

90 شرکت مشاوره فنی و مهندسی در گلستان ساماندهی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی گلستان اعلام کرد: تاکنون قریب به 90 شرکت مشاوره فنی و مهندسی در سطح استان ساماندهی شده اند.

محمد سبزه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این شرکتها تمامی فعالیت های قابل واگذاری به بخش غیردولتی در زمینه کشاورزی از جمله برنامه های آموزشی و ترویجی را انجام خواهند دهند.

وی اظهار داشت: در راستای تحقق اصل 44 و به منظور واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی، فعالیتهای آموزشی و ترویجی این سازمان به شرکتهای خدمات مشاوره فنی و مهندسی واگذارمی شود.

سبزه اضافه کرد: یکی از سیاست های دولت، واگذاری امور دولتی به مردم است که ضمن انجام بهتر کارها، موجب کاهش هزینه های دولت می شود.

گلستان 600 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد.
 
کد مطلب 1215272

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