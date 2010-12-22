90 شرکت مشاوره فنی و مهندسی در گلستان ساماندهی شدند

محمد سبزه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این شرکتها تمامی فعالیت های قابل واگذاری به بخش غیردولتی در زمینه کشاورزی از جمله برنامه های آموزشی و ترویجی را انجام خواهند دهند.

وی اظهار داشت: در راستای تحقق اصل 44 و به منظور واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی، فعالیتهای آموزشی و ترویجی این سازمان به شرکتهای خدمات مشاوره فنی و مهندسی واگذارمی شود.

سبزه اضافه کرد: یکی از سیاست های دولت، واگذاری امور دولتی به مردم است که ضمن انجام بهتر کارها، موجب کاهش هزینه های دولت می شود.

گلستان 600 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد.

