5 دی ماه؛ آخرین مهلت ثبت نام در آزمون ادواری کاردانش

عیسی کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه داو مطلب افزود: داوطلبان برای ثبت نام در آزمون ادواری به سایت مرکز آزمون به آدرس www. Advari .ir مراجعه کنند و درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر علاوه بر مراجعه به ادارات کل فرهنگ وارشاد اسلامی استانها می توانند با شماره تلفن های 4- 77227701-021 و 66731561 تماس بگیرند.

آزمون ادواری کاردانش برای پذیرش هنر آموزان در 34 رشته در 11 استان کشور برگزار می شود که پذیرفته شدگان پس از طی کردن دوره های مهارتی مدرک دیپلم از آموزشکده ها و هنرستانهای کاردانش دریافت می کنند.

مدیرکل دفتر آموزش و توسعه فعالیتهای هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: گواهینامه آزمون دارای ارزش رسمی بوده و مورد تایید مجموعه هفتم و هشتم وزارت آموزش وپرورش در رشته های مهارت کار دانش است و دارای اعتبار لازم نیز از حیث آموزش ضمن خدمت برای شرکت ها وموسسات غیر دولتی هست.

کشاورز افزود: همچنین مدرک آزمون ادواری دارای ارزش واعتبار در میان اصناف رسمی است و فارغ التحصیلان آزمون پس ازکسب موفقیتهای لازم می توانند بدون محدودیت سنی دردانشگاه های علمی وکاربردی جهت ادامه تحصیل شرکت کنند.