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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ترکستانی در بستر بیماری/ ابهام در پذیرفتن ریاست سازمان ملی جوانان

ترکستانی در بستر بیماری/ ابهام در پذیرفتن ریاست سازمان ملی جوانان

مشاور اجرایی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت گفت: فرحناز ترکستانی که روز 29 آذرماه جاری با حکم رئیس جمهور به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان منصوب شده بود صبح امروز در بیمارستان بستری شد.

 دکتر مهدی هداوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بستری شدن وی در بیمارستان به دلیل عمل جراحی است که وی یکماه قبل انجام داده بود.

وی ادامه داد: فرحناز ترکستانی هنوز سمت جدید خود را نپذیرفته و در سازمان ملی جوانان نیز حضور نیافته است.

کد مطلب 1215276

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