ترکستانی در بستر بیماری/ ابهام در پذیرفتن ریاست سازمان ملی جوانان

مشاور اجرایی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت گفت: فرحناز ترکستانی که روز 29 آذرماه جاری با حکم رئیس جمهور به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان منصوب شده بود صبح امروز در بیمارستان بستری شد.