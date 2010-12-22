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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۴۴

رئیس دانشگاه به مهر خبر داد:

آخرین وضعیت احداث دانشگاه هنر اصفهان در کنار زاینده رود

آخرین وضعیت احداث دانشگاه هنر اصفهان در کنار زاینده رود

رئیس دانشگاه هنر اصفهان که دو سال پیش از آغاز عملیات احداث فضای جدید این دانشگاه در کنار زاینده رود خبر داده بود گفت: اگر بودجه عمرانی دانشگاه هنر اصفهان سه برابر شود این پروژه عمرانی تا سه سال دیگر به اتمام می رسد.

فرهنگ مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: 35 هزار مترمربع از فضای جدید دانشگاه هنر اصفهان در کنار زاینده رود در حال ساخت است و فنداسیون دیوارهای برشی آن زده شده و برای نصب اسکلت آن با پیمانکار قرارداد بسته شده است و زمان پایان عملیات عمرانی این 35 هزار مترمربع بستگی به این دارد که دولت چطور به دانشگاه هنر اصفهان اعتبار تخصیص دهد.

رئیس دانشگاه هنر اصفهان با بیان درخواست از دولت برای افزایش بودجه عمرانی این دانشگاه گفت: بودجه عمرانی دانشگاه هنر اصفهان سالانه حدود 3 میلیارد تومان است اما تقاضای سالانه 10 میلیارد تومان بودجه عمرانی داریم که اگر این میزان تخصیص پیدا کند این پروژه عمرانی سه ساله تمام می شود.

وی درباره وضعیت بودجه سال آتی دانشگاهها گفت: هنوز معلوم نیست بودجه سال آینده دانشگاهها چقدر انبساطی یا انقباضی است.

مظفر درباره فضاهایی که در مجموعه جدید در حال ساخت دانشگاه هنر اصفهان در نظر گرفته شده است گفت: کل فضای اداری دانشگاه، فضاهای دانشجویی مانند مرکز همایشها، رستوران دانشگاه، کارگروههای علمی دانشجویی، بخشی از خوابگاههای دانشجویی و فضای آموزشی و کلاسی برای یکهزار و 500 دانشجو در این مجموعه دیده شده است.

کد مطلب 1215279

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