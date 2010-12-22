صندوق مهر امام رضا(ع) "تسهیلات اشتغال خرد " پرداخت می کند

اسماعیل خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه استان پهناور و توریستی گیلان دارای پتانسیلهای بسیار مناسبی برای برخورداری از تسهیلات اشتغال خرد است، افزود: با هدفمند کردن پرداخت تسهیلات در این بخش می توان زمینه اشتغال جوانان این استان را بیش از پیش فراهم کرد.

وی در ادامه به وضعیت صندوق مهراستان اشاره کرد و اظهارداشت: توجه به اشتغال خرد می تواند نرخ بیکاری در این استان را به شدت کاهش دهد.

مدیر صندوق مهرامام رضا (ع) گیلان گفت: پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال خرد و خانگی در اکثر استانهای کشور به دلیل وجود صنایع دستی کوچک و خانگی می تواند زمینه اشتغال افراد خانواده را فراهم سازد و هزینه های اقتصادی خانوار را پوشش دهد.

وی خاطر نشان کرد: صندوق مهر امام رضا (ع ) نگاه ویژه ای به پرداخت این گونه تسهیلات در استانهای دارای پتانسیل موجود در زمینه ایجاد اشتغال خرد و خانگی دارد.

وی در ادامه ضمن اشاره به قابلیتهای استان گیلان در زمینه اشتغال خرد و خانگی و صنایع کوچک، یادآورشد: در جوامع امروزی مشاغل خانگی از اهمیت زیادی برخوردار هستند، بسیاری از زنان و مردان هم اکنون می توانند در منزل به کسب درآمد بپردازند.