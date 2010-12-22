شعار و روزشمار هفته منابع منابع طبیعی و آبخیزداری تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته منابع طبیعی که از روز پانزدهم اسفند ماه هر سال در آستانه بهار طبیعت آغاز می شود با برپایی مراسم روز درختکاری در سراسر میهن اسلامیمان، جلوه و فروغ ماندگاری می یابد.



دبیر ستاد برگزاری هفته منابع طبیعی کشور در این باره گفت: تعیین شعار امسال با توجه به نظرخواهی از استان ها و اعلام فراخوان در سایت سازمان انتخاب شده است.



محمدحسین رزاقی عناوین روزهای هفته منابع طبیعی امسال را تشریح کرد که بر اساس آن روز یکشنبه 15 اسفند روز درختکاری سال جنگل نامگذاری شده و روز دوشنبه 16 اسفند منابع طبیعی، فرهنگ سازی، آموزش، پژوهش و رسانه ها اعلام شده و همچنین سه شنبه 17 اسفند منابع طبیعی و آبخیزداری عنوان شده است.

به گفته وی روز چهارشنبه 18 اسفند نیز روز منابع طبیعی، بسیج سازندگی و همیاران طبیعت نامگذاری شد و روز پنج شنبه 19اسفند منابع طبیعی، حفاظت و قانون و روز جمعه 20 اسفند منابع طبیعی و آموزه های دینی نامگذاری شده است و روز شنبه 21 اسفند نیز نام منابع طبیعی، افزایش پوشش گیاهی، کاهش اثرات بلایای طبیعی بر خود گرفته است.