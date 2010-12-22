بخش رقابتی موسیقی پاپ هدایت شده برگزار شود

خشایار اعتمادی خواننده ضمن بیان این مطلب درخصوص تاثیر بخش رقابتی موسیقی پاپ در جشنواره موسیقی فجر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : قراردادن بخش رقابتی موسیقی پاپ در جشنواره موسیقی فجر دریچه ای برای فعالیت جوانان علاقمند به این هنر بود و موسیقیدانهای فعال در این مسیر را به سمت حرفه ای شدن سوق می داد و گروه های آماتور در حوزه موسیقی پاپ متوجه می شدند که مخاطبینی هم برای نقد این نوع موسیقی به سالن ها می آمدند نه فقط برای تعریف و تمجید؛ ولی به نظرمی رسد با حذف این بخش از جشنواره موسیقی فجر فرصت ارزیابی هنرمندان جوان در این عرصه گرفته شده است.

وی در ادامه افزود : البته ناگفته نماند که من به عنوان یکی از فعالان درعرصه موسیقی پاپ حضور و فعالیت این نوع موسیقی را حسن نظر سیاستگذاران در امر موسیقی می دانم و همواره با دیده مثبت به توجه مسئولان می نگرم ؛ اما حضور انواع ژانرهای موسیقی در بخش رقابتی هر جشنواره فرهنگی و هنری امری ضروری است که طبیعتا موسیقی پاپ هم از این قاعده مستثنی نیست.

این خواننده موسیقی پاپ در پایان صحبت های خود به انتشار آلبوم "باید به تو برگردم" اشاره کرد و گفت : این آلبوم از تازه ترین آثار من در حوزه موسیقی پاپ است ، در این آلبوم با نگاهی تازه و امید بخش به مسائل پیرامون پرداخته ام و با قراردادن کلام معقول به مخاطب متوجه شدم که اگر با مخاطب با ادبیات درخور و قابل دفاع برخورد کنیم اثری قابل قبولی ارائه خواهد شد.