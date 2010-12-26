آغاز مطالعات نسل چهارم موبایل درکشور/ ایران در انتظار 2 نسل جدیدموبایل

به گزارش خبرنگار مهر، سرعت انتقال داده ها امروزه یکی از مهمترین دغدغه های توسعه دهندگان فناوریهای موبایل است و گفته می شود که شبکه های جدید "نسل چهارم" با افزایش سرعت 10 برابری اطلاعات نسبت به شبکه های فعلی می توانند تا حد بسیاری این دغدغه ها را کاهش دهند.

در کشور ما شبکه های تلفن همراه بر پایه نسل 2 و 2.5 جی اس ام است که با ارتقای تکنولوژی، قادر به پشتیبانی از خدمات نسل 2.75 موسوم به EDGE نیز هستند. در همین حال قرار است کمتر از دو ماه آینده سیمکارتهایی با قابلیت نسل سوم وارد بازار شوند که امکان دسترسی همزمان به صدا و تصویر و جابجایی اطلاعات با سرعت بالا را برای مشترکان فراهم می کنند.

این در حالی است که هم اکنون فناوری نسل چهارم که امکان استفاده از اینترنت را در هر مکانی با سرعت بسیار بالا و از طریق گوشیهای موبایل ممکن می سازد در کشورهای مختلف جهان راه اندازی شده که به اعتقاد کارشناسان می تواند فرصتهای بزرگ و فضای وسیعی را برای رشد اقتصاد دیجیتالی کشورها ایجاد کنند.

نسل چهارم موبایل که بر پایه تکنولوژی LET خواهد بود موجب می شود اپراتورها پهنای باند با حداکثر سرعت را به تعداد بیشتری از کاربران و با نازل ترین قیمت عرضه کنند.

گفته می شود LTE می تواند سرعت پهنای باند را تا یک گیگابیت بر ثانیه عرضه کند و به کاربران این امکان را می دهد که از تمام سرویسهای آنلاین مثل تماشای تلویزیون با وضوح تصویر بالا و یا فیلم آنلاین نیز بهره ببرند.

آغاز فاز مطالعاتی نسل چهارم موبایل در کشور

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بهره برداری از نسل های جدید شبکه موبایل در کشور با بیان اینکه در حال حاضر در انتظار ورود نسل سوم به بازار موبایل هستیم ، تاکید کرد: طبق قانون تا گذشت دو سال از زمان بهره برداری نسل سوم موبایل در کشور، نسل چهارم قابل پیاده سازی نخواهد بود.

لطف الله سبوحی از آغاز فاز مطالعاتی نسل چهارم موبایل در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد و گفت: در مرحله انتخاب مشاور برای انجام فاز مطالعاتی این فناوری جدید هستیم.

وی اضافه کرد: تا زمانی که نسل سوم موبایل در کشور پیاده سازی نشود صحبت از نسل چهارم موبایل موضوعیت ندارد و هم اکنون هیچ یک از اپراتورهای موبایل کشور مجوز ورود به عرصه این فناوری را ندارند.

سبوحی تاکید کرد که اپراتورسوم تلفن همراه – تامین تله کام - موظف به ارائه نسل سوم موبایل است و در پروانه فعالیت این اپراتور به نسل چهارم اشاره نشده است.

این در حالی است که مسئولان همراه اول که هم اکنون خدمات نسل 2.5 و 2.75 را در کشور ارائه می دهند چندی پیش اعلام کردند که برای ارتقای فناوری و کیفیت شبکه درصدد آماده سازی شبکه خود برای اجرای نسل چهارم موبایل در کشور هستند.

نسل چهارم موبایل از نگاه وزیر ارتباطات

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در مورد ضرورت ارائه نسل چهارم موبایل در کشور و برنامه ریزی های وزارت ارتباطات در این زمینه به مهر گفت: تنها تفاوت نسل چهارم موبایل با شبکه نسل سوم در خدمات ارزش افزوده آن است به نحوی که خدمات با پهنای باند بیش از 80 تا 100 مگابیت در ثانیه ارائه می شود.



وی اضافه کرد: برداشتمان این است که در شرایط فعلی کشور، هنوز چنین خدمات ارزش افزوده ای از نظر محتوایی تعریف نشده است. در ضمن ما باید یک دوره ای نسل سوم موبایل را تجربه کنیم تا خدمات ارزش افزوده آن فرهنگسازی شود و مردم از آن استفاده کنند.



وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبیعتا زمانی که این نیاز در جامعه به صورت مشخص احساس شود برای ارائه نسل چهارم موبایل در کشور هم اقدام خواهد شد.

در این میان کارشناسان معتقدند که با وجود ارائه سرویس اینترنت پرسرعت بی سیم (وایمکس) در کشور و نیز خدمات ارزش افزوده نسل 5/2 موبایل (GSM)، ایجاد شبکه نسل سوم هدر دادن منابع ملی و نوعی موازی کاری در این بخش است و تا راه اندازی این شبکه در ایران، 3G تبدیل به نسل منسوخ شده موبایل می شود که هیچ گونه توجیهی برای اجرا نخواهد داشت.

البته برخی اخبار نیز از تصمیم اتحادیه جهانی مخابرات برای تعریف تکنولوژی LTE و وایمکس به عنوان پروتکل های نسل چهارم حکایت دارد که با این وجود به نظر می رسد تعریف پروژه جداگانه برای نسل چهارم موبایل در صورت وجود اپراتورهای وایمکس تلاشی بیهوده است.

انقلاب شبکه‌های نسل چهارم موبایل در دنیا

به گزارش مهر، نسل سوم موبایل در کشور ما در حالی در آستانه ورود به بازار است و طبق وعده های مسئولان در دهه فجر امسال پیاده سازی و عملیاتی می شود که سال گذشته نخستین سرویس شبکه نسل چهارم موبایل جهان توسط اپراتور "تلیاسونرا " در سوئد و نروژ راه اندازی شده که به صورت تئوری می تواند اطلاعات را با سرعت بیش از 170 مگابایت در ثانیه انتقال دهد. این سرعت 22 بار از سرعت شبکه نسل سوم (3G) بیشتر است و برای مثال می تواند از تلویزیون اچ دی با صفحه بزرگ پشتیبانی کند.

یکی از کنسرسیومهای بزرگی که در حال کار بر روی این انقلاب فناوری است "شبکه های نوکیا زیمنس" است که ارزیابیهای تحلیلگران آن نشان می دهد تا سال 2015 در حدود 5 میلیارد نفر در تمام دنیا به شبکه نسل چهارم متصل خواهند شد.

هم اکنون شبکه موبایل نسل چهارم در آمریکا، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی در دسترس قرار گرفته و پیش بینی شده از ابتدای سال 2011 نیز در کل اروپا، کانادا، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و ارمنستان عرضه شود. اتحادیه اروپا اعلام کرده که با سرمایه گذاری 18 میلیون یورویی برای توسعه فناوری جدید نسل چهارم موبایل قصد دارد گامی بلند به سوی توسعه این فناوری تکامل یافته بردارد.

در این راستا، ZTE شرکت فروش تجهیزات جانبی رایانه نیز دو مودم سازگار با LTE تولید کرده که این مودم ها می توانند سرعت پهنای باند موبایل را به 100 مگابیت بر ثانیه برسانند.

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گزارش: معصومه بخشی پور