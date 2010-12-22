4 نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی پزشکی در گلستان دایر می شود

بی بی هاجر زحمتکش کارشناس مسئول علوم پزشکی گلستان در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر درگرگان افزود: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در مرکز آموزشی درمانی پنج آذر گرگان از جمله برنامه هاست که در پنج دی ماه ساعت 9 صبح تا 14 بعدازظهر دایر می شود.
وی اظهار داشت: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در مرکز آموزشی دزیانی گرگان نیز در شش دیماه ساعت 9 تا 14 برپا می شود.
وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در مجموعه فلسفی دانشگاه و مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان نیز در روزهای 7 و 8 دیماه برپا می شود.
زحمتکش بیان داشت: هزمان با هفته پژوهش، آیین تجلیل از پژوهشگران برتر علوم پزشکی وخدمات درمانی در هفتم دیماه درمجموعه فلسفی دانشگاه برگزار می شود.
وی گفت: مراسم متمرکز افتتاحیه نمایشگاه هایی ذکر شده روز شنبه چهار دیماه در تالار شهید مطهری دانشگاه علوم کشاورزی گرگان برگزار خواهد شد.
چهار تا 9 دیماه هفته پژوهش نامگذاری شده است.
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