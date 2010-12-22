رئیس جاسوسان آمریکا از تحولات جهان بی خبر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جیمز کلاپر" مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا و مشاور ارشد باراک اوباما در امور اطلاعاتی شب گذشته زمانی که مجری شبکه خبری ای.بی.سی از وی درباره تحولات انگلیس و کشف یک شبکه تروریستی در لندن سوال کرد پس از یک مکث طولانی گفت: لندن؟

مجری برنامه در واکنش به این پاسخ گفت: من واقعا از اینکه شما اطلاعی در این رابطه ندارید شگفت زده شدم.

کلاپر در پاسخ به این جمله گفت: متاسفم من اطلاعی در این باره ندارم.

پس از این اتفاق دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا بیانیه ای صادر کرد و در آن عنوان داشت: پرسش مطرح شده از کلاپر در این برنامه مبهم بوده است.