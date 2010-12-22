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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۴۹

گاف جدید در واشنگتن/

رئیس جاسوسان آمریکا از تحولات جهان بی خبر است

رئیس جاسوسان آمریکا از تحولات جهان بی خبر است

در یک اتفاق جالب توجه در آمریکا مدیر 16 نهاد اطلاعاتی این کشور و مشاور ارشد رئیس جمهور در امر جاسوسی زمانی که از وی درباره کشف یک شبکه تروریستی در انگلیس سوال شد در خصوص آن اظهار بی اطلاعی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جیمز کلاپر" مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا و مشاور ارشد باراک اوباما در امور اطلاعاتی شب گذشته زمانی که مجری شبکه خبری ای.بی.سی از وی درباره تحولات انگلیس و کشف یک شبکه تروریستی در لندن سوال کرد پس از یک مکث طولانی گفت: لندن؟

مجری برنامه در واکنش به این پاسخ گفت: من واقعا از اینکه شما اطلاعی در این رابطه ندارید شگفت زده شدم.

کلاپر در پاسخ به این جمله گفت: متاسفم من اطلاعی در این باره ندارم.

پس از این اتفاق دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا بیانیه ای صادر کرد و در آن عنوان داشت: پرسش مطرح شده از کلاپر در این برنامه مبهم بوده است.

کد مطلب 1215297

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