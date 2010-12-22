نرخ جدید نان در همدان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، فرماندار همدان در این خصوص با بیان اینکه براساس اعلام ستاد هدفمندی یارانه ها، به ازای هر نفر 80 هزار ریال یارانه نان بابت دوماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است، گفت: با ابلاغ قیمت نان در همدان، قیمت نان یارانه‌ پز و آزادپز برابر شد.

حسن قهرمانی‌مطلق با بیان اینکه قیمت مصوب انواع نان در همدان اعلام شده است، اظهار داشت: در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قیمت انواع نان با توجه به قیمت‌های پایه‌ای گندم، آرد و سایر هزینه‌های محلی در استان همدان اعلام شد.

وی گفت: قیمت لواش برای هر چانه 170 گرمی 750 ریال، سنگک هر چانه 650 گرمی دو هزار و 500 ریال و بربری هر چانه 450 گرمی دو هزار ریال اعلام شده است.

فرماندار همدان ادامه داد: بر اساس قیمت ابلاغ شده، قیمت هر قرص تافتون با چانه 280 گرمی یک هزار و 500 ریال و هر چانه گرده 400 گرمی دو هزار ریال است.

حسن قهرمانی‌مطلق با تاکید بر اینکه با این تغییرات قیمت نان در نانوایی‌های یارانه‌پز و آزادپز سنتی برابر خواهد بود، گفت: این تغییرات در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و با توجه به قیمت های پایه ای گندم، آرد و سایر هزینه های محلی صورت گرفته است.

وی یادآور شد: قیمت گندم هر کیلوگرم دو هزار و 500 ریال است که توسط وزارت بازرگانی در اختیار تمام متقاضیان قرار می‌گیرد.