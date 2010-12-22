ساخت کارخانه ان.جی.ال 3100 در دهلران ایلام اجرایی می شود

علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام از ابلاغ اجرایی کردن کارخانه ان.جی.ال 3100 در دهلران از سوی شرکت ملی نفت ایران خبر داد.
وی با بیان این که دستور اجرایی کردن کارخانه ان.جی.ال 3100 در دهلران بهتازگی از شرکت ملی نفت ایران گرفته شده است، افزود: هماکنون مدارک مناقصه آماده است و بزودی مناقصه برگزار می شود.
نماینده دهلران ادامه داد:همچنین به منظور تامین منابع مالی آن مذاکره با شرکت نیکو و همچنین چندین شرکت دیگر از ماهها قبل آغاز شده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام با تاکید بر تکمیل مطالعات پایهای طرح جمعآوری گازهای همراه نفت میدانهای غرب کشور (ان.جی.ال 3100)، از برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار در آینده نزدیک خبر داد.
عزتی با اشاره به اینکه با ساخت کارخانه جمعآوری گازهای همراه نفت در غرب کشور روزانه حدود 270 میلیون فوت مکعب گاز جمعآوری و برای فرآورش به این کارخانه منتقل میشود، یادآوری کرد: به این ترتیب محصولات C2+ (شامل ترکیبات اتان و اتیلن) استحصال میشود و گاز برای تزریق در میدان نفتی چشمهخوش با هدف افزایش بازیافت ارسال می شود.
به گفته وی همچنین میعانات گازی بدست آمده به میزان روزانه 46 هزار بشکه به پتروشیمی دهلران منتقل می شود و مجموع هزینه برآورد شده برای این طرح حدود 1.1 میلیارد دلار است.
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