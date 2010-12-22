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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰

ظرفیتهای حمل و نقل گلستان باید توسعه یابد

ظرفیتهای حمل و نقل گلستان باید توسعه یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری گلستان اعلام کرد: به دلیل جاذ به های طبیعی و همجواری با استان خراسان رضوی و حرم مطهر امام رضا(ع) می طلبد که ظرفیتهای بخش حمل و نقل استان توسعه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی جوان شورابی صبح چهارشنبه در نشست این اداره کل با اشاره به حضور این اداره کل در نمایشگاه وزرات راه افزود: این نماشگاهها، بستر توسعه ظرفیتهای این بخش را گسترش می دهد.

وی اظهار داشت: حضور در نمایشگاه بزرگ وزارت راه و ترابری و صنایع وابسته را فرصتی مغتنم برای نمایش دستاوردهای بخش راه و ترابری و حمل و نقل استانها از جمله گلستان بود.
 
وی خاطرنشان کرد: بر پایی اینگونه نمایشگاهها فرصتی را فراهم می سازد که ضمن آشنایی ادارات کل استانها با دستاوردهای یکدیگر در جهت کیفی سازی فعالیتهای خود نیز گام بردارند.
 
مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: بعد از انقلاب اسلامی و به ویژه در دولت نهم و دهم تحولات اساسی در زمینه راهسازی و حمل و نقل کشور و استان شکل گرفته است و با توجه به آغاز اجرای برنامه پنجم توسعه جا دارد که ظرفیتهای این بخش بیش از گذشته توسعه یابد.

به گفته وی، دولت قصد دارد همه شهرها و روستاهای کشور را از طریق راه آهن به یکدیگر متصل کند که طرح احداث راه آهن گرگان به مشهد یکی از اقدامات اساسی دولت در این زمینه است و توسعه اقتصادی استان را با استانهای دیگر و کشورهای همجوار فراهم می سازد.
 
نماشگاه وزارت راه و ترابری و صنایع وابسته آن در محل مصلای تهران بر پا شد که در آن توانمندیهای ایران در حمل و نقل هوایی، ریلی، زمینی و دریایی تشریح و فرصتهای سرمایه گذاری در طرح های مختلف حمل و نقل معرفی شد.
 
وزارت راه، هدف از برگزاری این نمایشگاه را، تعامل بخش خصوصی و دولتی، معرفی توانمندیها و فناوریهای روز آمد در حوزه حمل و نقل و معرفی فزصتهای سرمایه گذاری در این حوزه اعلام کرده است.
 
در این نمایشگاه، بخش های وزارت راه و ترابری و استانهای مختلف در کنار هم به تشریح عملکرد و طرح ها و برنامه های در دست اجرای خود پرداختند و راه و ترابری استان گلستان نیز با ارائه دستاوردها و طرح ها و برنامه های در دست اجرا در این نمایشگاه حضوری فعال داشته است.                                                                                    
کد مطلب 1215306

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