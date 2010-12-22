به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، گودرز کریمی صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام افزود: از آغاز احداث اولین شهرک صنعتی در استان در سال 72 تاکنون هفت شهرک صنعتی در استان ایلام راه اندازی شده است.

وی به احداث چهار ناحیه صنعتی در استان اشاره کرد و افزود: 90 واحد صنعتی هم اکنون در شهرکهای صنعتی استان فعال هستند و 347 قرارداد نیز به امضا رسیده است.

کریمی اشتغالزایی واقعی در واحدهای تولیدی و صنعتی استان ایلام را حدود 800 نفر اعلام کرد.

مدیر عامل سابق شهرک های صنعتی ایلام اعتبار هزینه شده برای احداث شهرک های صنعتی ایلام را 140 میلیارد ریال اعلام کرد.

در این مراسم نادر رضایی منش به عنوان مدیر عامل جدید شرکت شهرک های صنعتی ایلام معرفی شد.