تبلیغات اسلامی ظرفیت بالایی برای ارتقا سطح فرهنگی جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حجت ‌الاسلام حسن رقیمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با روسای ادارات تبلیغات استان قزوین اظهار داشت: نقاط ضعف و قوت طرح‌ها، موجب شناسایی موانع و اجرای مطلوب ‌تر طرح‌ها می‌شود و سازمان تبلیغات اسلامی با انعطافی که دارد از ظرفیتهای فراوانی برای حمایت از سایر نهادها و سازمان‌های فرهنگی برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه برخوردار است.

حجت الاسلام رقیمی، از مسئولان و کارشناسان فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین خواست تا برنامه‌ها و طرح‌های فرهنگی خود را از طریق دستگاه‌های دیگر ارائه و راهبردی کنند تا به نتایج مطلوب ‌تری دست یابند.

رئیس اداره فرهنگی تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین هم در این نشست خواستار اعزام روحانیون تخصصی با معلومات و دانش دینی بالا برای مدارس شد.

رضا فضلی افزود: مسئولان آموزش و پرورش نسبت به تاثیرگذاری در بیان مسائل دینی توسط روحانیون و مبلغان دینی باید اهتمام بیشتری کنند تا به اهداف خود دست یابیم.

وی تصریح کرد: سطح سئوالات دانش‌ آموزان بسیار بالا‌ست و بیشتر در حوزه ادیان و نحله‌های انحرافی است لذا باید با آموزش و نخبه‌ پروری در حوزه مبلغان یک تعامل دوسویه با مدارس برای ارتقای سطح دانش دینی نسل جوان برقرار کنیم تا شاهد خنثی شدن هجمه‌های فرهنگی دشمنان باشیم.

حمایت از مبلغان، ایجاد انگیزه در روحانیون برای استقرار در مناطق دور‌افتاده و محروم، اعزام روحانیون مجرب به هسته‌های فرهنگی و واگذاری عرصه به مبلغان رسمی سازمان از جمله پیشنهادهای روسای ادارات و کارشناس فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین در این نشست بود.