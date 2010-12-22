به گزارش خبرنگار مهر، عباس رجایی در سومین سمینار بینالمللی دانههای روغنی و روغنهای خوراکی با بیان اینکه حدود 90 درصد روغن در کشور ما وارداتی است، گفت: دو نظریه در زمینه تامین روغن وجود دارد که دسته اول به خودکفایی و دسته دوم به واردات تاکید دارد.
وی افزود: برای هر دوی این نظریهها در مجلس و دولت بحث و بررسی میشود اما آنچه که مسلم است ما باید به حداقلهایی در تولید دانههای روغنی دست یابیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به برنامه پنجم توسعه افزود: یکی از سیاستهای کلی در برنامه پنجم دستیابی به خودکفایی که گامهای خودکفایی در دانههای روغنی به عنوان یکی از محصولات راهبردی کشور، مطرح است.
رجایی تصریح کرد: در سال 1375، 212 هزار تن دانه روغنی تولید شد که در سال 88 این رقم به 412 هزار تن رسیده است. بنابراین آمار نشان میدهد که با وجود توسعه در برخی از اقلام دیگر و نگاه به کشاورزی و توسعه در آن هنوز تولید دانههای روغنی جایگاه خوبی ندارد.
وی افزود: در سال 88 حدود 650 میلیون دلار ارز برای واردات دانههای روغنی از کشور خارج شده است که بسیار عدد قابل توجهی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: بیشترین دانه روغنی وارد شده مربوط به دانه سویا با 1/90 درصد از ترکیب واردات است. زیرا سویا مصارف دوگانهای برای بخش کشاورزی دارد.
وی افزود: ما باید در کشور برنامههای ویژهای برای خودکفایی در تولید دانههای روغنی داشته باشیم ولی یکی از چالشها این است که انسجام لازم در تصمیم گیری مسئولان وجود ندارد که باید چارهای برای آن اندیشیده شود.
رجایی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی برخی از سیاستهایی که در کشور مطرح میشود را قبول ندارد و یا اینکه مجموعههایی که در این حوزه فعالیت می کنند را نمیبیند زیرا بخش خصوصی اعلام میکند که آمادگی لازم را برای تولید دانههای روغنی دارد اما وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را نمیپذیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در خصوص خشکسالی ادامه داد: آب به یکی از چالشهای کشور تبدیل شده است و با توجه به خشکسالی امسال باید راهکار اساسی برای آن اندیشیده شود.
وی افزود: یکی از روشهای تولید در دنیا مربوط به حوزه ترانس ژنیک است که با توجه به مخاطرات زیست محیطی این روش براساس قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران باید بررسی شود.
رجایی افزود: در شورای ایمنی زیستی در حال تدوین آییننامههایی هستیم تا بر این اساس روشهای علمی را نادیده نگیریم که اگر این برنامهها سازماندهی شوند بخشی از مشکلات کشور حل خواهد شد.وی به ضرورت هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست در این خصوص تاکید کرد.
رجایی در خصوص تاثیر هدفمندی یارانهها بحثهای مفصلی را در مجلس و کمیسیون ویژه هدفمندی یارانهها در خصوص بخش کشاورزی انجام گرفت که به این نتیجه رسیدیم که یارانهها در این موضع کم نشود بلکه هدفمند افزایش پیدا کند.
وی به اقتصادی شدن تولید اشاره کرد و گفت: باید مالکیت از مدیریت جدا شود و در بخش کشاورزی مدیریت صحیح و اقتصادی و بهره ور شکل بگیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی از تاسیس شرکت شهرکهای کشاورزی خبر داد و گفت: تشکیل این شهرک کار صنعتی را در کشاورزی رونق میدهد و فروشندگان باید در این بخش پیش قدم باشند.
وی در خصوص صندوقهای توسعهای بخش کشاورزی افزود: 49 در صد سهام این صندوق دولتی و مابقی خصوصی است.
رجایی گفت: در برنامه چهارم حداقل 10 درصد از منابع ذخیره ارزی در صنایع کشاورزی و تبدیلی تصویب شد که کمتر از یک درصد به این حوزه اختصاص یافت که این نشانگر آن است که توجه به بخش کشاورزی نمیشود.
وی به سرمایه گذاری خارجی و داخلی در این بخش اشاره کرد و گفت: در کمیسیون مجلس به این نتیجه رسیدیم که اگر ما قطعات اقتصادی و بزرگ را شکل ندهیم سرمایه گذاران به این بخش علاقمند نمیشوند.
وی به تولید در خارج از کشور هم اشاره کرد و گفت: با مطالعاتی که انجام شده در برخی از کشورها که از آنها واردکننده دانههای روغنی هستیم میتوانیم تولیدات داشته باشیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی افزود: 10سال از برنامه خودکفایی 70 درصدی در دانههای روغنی میگذرد اما هنوز به اهدافمان نرسیدیم.
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