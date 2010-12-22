داوران بخش سفال و سرامیک جشنواره تجسمی فجر مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عبدالحسنی، دبیر هنری سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر گفت: با معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش سفال و سرامیک، گروه داوران این جشنواره به طور کامل اعلام شد تا پس از به اتمام رسیدن مهلت ارسال آثار، داوری مربوط به هر رشته آغاز شود.
وی افزود: در هر یک از رشتههای نقاشی، عکاسی، خوشنویسی، سفال و سرامیک، نگارگری و پوستر پنج داور آثار را انتخاب و داوری میکنند و در رشته کاریکاتور هفت هنرمند انتخاب و داوری آثار را انجام میدهند و در مجموع 37 هنرمند داوری سومین جشنواره تجسمی فجر را برعهده دارند.
عبدالحسینی عنوان کرد: پیش از این مهلت ارسال آثار به دبیرخانه سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر تا پایان روز 30 آذرماه اعلام شده بود، اما این زمان به درخواست علاقمندانی که موفق به ثبت نام نشده بودند به مدت 80 ساعت و تا ساعت هشت صبح شنبه چهارم دیماه تمدید شد.
سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر در هفت رشته نقاشی، پوستر، کاریکاتور، خوشنویسی، نگارگری، عکاسی، سفال و سرامیک، همایش علمی و بخشهای متعدد جنبی از 12 بهمن تا 12 اسفندماه در تهران و همزمان در 20 استان کشور برگزار میشود.
هنرمندان میتوانند تا صبح شنبه چهارم دیماه از طریق سایت جشنواره به نشانی www.ivafestival.ir آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
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